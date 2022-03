Els hospitals privats reclamen al Govern valencià 10 milions d’euros per la seua intervenció durant l’estat d’alarma

L’emergència sanitària desfermada per la pandèmia de la Covid-19 va obligar el Govern valencià, entre moltes altres mesures, a limitar l’activitat dels hospitals privats en previsió que algun departament de salut de la Comunitat Valenciana poguera necessitar els seus recursos, principalment llits en planta o en Unitats de Cures Intensives (UCI), amb l’objectiu de garantir l’atenció assistencial.

Va ser el 13 de març de 2020 que el ple del Consell va aprovar un decret amb un paquet d’accions encaminades a evitar el col·lapse del sistema de salut públic valencià davant l’expansió del coronavirus, en què es va incloure la “posada a la disposició del Sistema Valencià de Salut de mitjans i recursos sanitaris de diputacions, ajuntaments, mútues d’accidents i treball i de centres i establiments sanitaris privats durant el temps que calga”.

De fet, només durant la primera onada de la pandèmia la Conselleria va abonar 6 milions d’euros als centres privats a conseqüència de les derivacions fetes des del sistema públic.

Ara, malgrat la situació extraordinària que es va viure, els hospitals privats han reclamat a Sanitat per la via contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana una indemnització en concepte de lucre cessant, pel fet de considerar que aquesta intervenció els va impedir desenvolupar la seua activitat amb normalitat i, per tant, els va suposar pèrdues econòmiques.

En total, segons han informat fonts del departament que dirigeix Ana Barceló, fins ara s’han presentat reclamacions per valor de 10,2 milions d’euros.

Les empreses que han presentat denúncia són les següents: Hospital 9 d’Octubre VITHAS; VITHAS Alicante SL; hospital Valencia al Mar VITHAS SLU; hospital Rey Don Jaime SLU; hospital Virgen del Consuelo NISA SA; hospital intermcutual del Levante; i hospital Clínica Benidorm, Centro Médico Salud Baleares.

La Comunitat Valenciana no és l’única a què la sanitat privada ha posat aquest tipus de reclamacions. A Galícia, 10 dels 12 centres privats s’han agrupat en Ahosgal per presentar el seu recurs.

En el seu escrit davant la justícia asseguren que durant l’estat d’alarma se’ls va obligar a estar a la disposició del Sistema Públic de Salut, amb tots els seus mitjans “personals i tècnics al complet”, i que, a conseqüència de l’anterior, no van poder desenvolupar la seua activitat normal perquè el Servizo Galego de Saúde és va obligar a “suspendre o ajornar” la seua activitat programada.

Per aconseguir una xifra sobre la qual plantejar la seua reclamació, Ahosgal va encarregar un informe forense a la consultora KPMG. La conclusió d’aquest estudi es tradueix en els 13,3 milions d’euros que es calculen com a lucre cessant per la posada dels centres al servei del bé públic.