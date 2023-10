Els informes de salut a les escoles valencianes avaluaran el benestar mental dels alumnes

Els informes de salut escolar inclouran una anàlisi de la salut mental de l’alumnat en totes les etapes educatives per a detectar patologies de manera precoç. La mesura és una de les primeres de l’Oficina de Salut Mental de la Generalitat Valenciana, un organisme de nova creació que, adscrit a la Conselleria de Sanitat, coordinarà les mesures amb Educació i Serveis Socials. El departament, que dirigeix el psiquiatre Bartolomé Pérez Gálvez, substituirà la figura del comissionat que va establir l’expresident socialista Ximo Puig i elaborarà un nou pla de salut mental per a la Comunitat Valenciana.

La valenciana és la segona comunitat amb més trastorns depressius d’Espanya i la primera en addiccions en joves, segons ha informat la vicepresidenta segona i titular de Benestar Social, Susana Camarero, en la primera trobada entre els responsables d’Educació i Sanitat per a abordar aquesta qüestió. Els dirigents autonòmics han acordat la creació d’equips de psicòlegs, que dependran dels serveis de salut mental de cada departament de salut, que presten assessorament i orientació ràpida als docents que sol·liciten una consulta sobre l’alumnat.

Pérez Gálvez ha recalcat que en l’actualitat “està absolutament abandonada la detecció i la prevenció” i, per això, els esforços fonamentals se centraran en “aquesta intervenció inicial”. Així doncs, ha ressaltat que la inclusió d’aquest cribratge en els informes de salut escolar per a detectar patologies psiquiàtriques marcarà “una fita fonamental”, perquè és “la primera pedra si de veritat volem preocupar-nos per la salut mental i no posar simplement tiretes”.

El nou responsable autonòmic de Salut Mental, un ex-alt càrrec en els anteriors governs populars, ha apuntat la nova manera de treballar: “No podem perdre el temps en protocols”. El psiquiatre ha insistit en la falta de recursos del sistema sanitari, particularment en l’absència de professionals, a més de les poques dades i la seua escassa difusió. “Hi ha una absència absoluta de prevenció”, ha criticat el psiquiatre, que va ser l’impulsor de la primera llei contra el botelló a Espanya.

L’executiu autonòmic crearà un nou pla de salut mental de la Comunitat Valenciana, malgrat que el desembre de l’any passat, amb l’anterior executiu, es va aprovar un full de ruta sorgit d’un procés participatiu. El pla anterior no tenia rang normatiu, ha subratllat Pérez Gálvez, que, si bé ha apuntat que no discutiran les mesures i les línies, el seu equip traçarà un model més clar, en compte de planificar “sobre la base d’idees”.