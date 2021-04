Els joves de Fridays For Future criden a parar l’ampliació del port de València

El moviment Fridays for Future (FFF) València ha considerat per mitjà d’un comunicat que “l’ampliació del port de València contradiu per complet l’orientació de normatives i declaracions aprovades a favor del clima durant els últims anys, especialment, de la recent Llei de canvi climàtic aprovada en el Congrés dels Diputats”.

La plataforma se suma així a la concentració que ha convocat la Comissió Ciutat-Port divendres 30 d’abril a les 10.00 hores davant de l’edifici del Rellotge de l’Autoritat Portuària de València (APV) coincidint amb la reunió del consell d’administració.

L’organització juvenil ha cridat a la mobilització de la joventut valenciana per a demanar la paralització definitiva de l’ampliació: “No volem ampliació del port, els impactes ambientals no són compatibles amb el col·lapse climàtic a què ens enfrontem”.

A més, FFF València ha assegurat que “aquesta ampliació no s’ha decidit de manera democràtica, sinó pels interessos de les grans empreses, que no tenen en compte la ciutadania valenciana i molt menys els seus joves, que serem els que haurem de pagar les conseqüències de la megaampliació”.

L’entitat ha recordat que els polítics valencians van signar davant l’organització juvenil al juny del 2019 el document “Compromís polític d’emergència climàtica”, i que, en cas que es duga a terme l’ampliació, quedaria en lletra morta.

Els joves valencians han afirmat que “l’impacte paisatgístic i visual posa en perill la costa valenciana” i han assenyalat que “els megaports i els grans vaixells portacontenidors estan completament desfasats en plena època de descarbonització de l’economia, d’aposta per la mobilitat sostenible i de la quarta revolució industrial”.