Els jutjats valencians acumulen 80 processats per corrupció en nou procediments

Els presumptes corruptes valencians se situen en la segona posició del rànquing de tot Espanya, només per darrere d’Andalusia. Així doncs, els jutjats valencians mantenen 80 acusats en nou procediments diferents, entre els quals el cas Taula o el cas Alqueria.

Durant el 2021, els jutges i jutgesses espanyols van concloure un total de 53 procediments per corrupció, en què es va dictar interlocutòria d’obertura de judici oral o de processament contra 273 persones físiques i 71 persones jurídiques, que van ser o seran portades a judici per aquesta mena de delictes.

En total, els òrgans judicials van dictar 65 sentències en tot el territori nacional, segons les dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial.

En els jutjats valencians se segueixen nou procediments contra 80 acusats, només per darrere d’Andalusia (amb un total de 179 acusats). L’últim trimestre del 2021, els jutjats valencians van dictar quatre sentències per corrupció: dues d’absolutòries, una condemna per conformitat i una altra sense conformitat. Un xifra total de sentències idèntica a la d’Aragó i Andalusia.

A tot Espanya, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any passat, els jutjats i els tribunals van dictar un total de 65 sentències en procediments en què es van investigar delictes de corrupció. De totes aquestes, 44 van ser totalment o parcialment condemnatòries, cosa que representa el 67,69% de les dictades pels diferents òrgans judicials. Les 21 sentències restants, el 32,3% del total, eren absolutòries.

Els casos valencians més avançats, en què els investigats estan a punt per al banc dels acusats, són el cas Taula, dividit en una desena de peces separades, i el cas Alqueria, que es jutjarà en l’Audiència Provincial de València a partir del pròxim mes de setembre. El cas Erial, en què està investigat l’expresident de la Generalitat Valenciana, està pendent de la interlocutòria de procediment abreujat i encara l’última fase de la instrucció. Mentre que el cas Azud roman sota secret de sumari.