Els Manolos del cas Azud

El cas Azud, com totes les grans trames de corrupció, té els seus misteris i les seues interioritats. L’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre el finançament de les campanyes electorals dels socialistes valencians, elaborat en el marc de la peça separada 7, deixa caure un parell de paràgrafs i sengles notes a peu de pàgina que, malgrat la brevetat, han ocasionat un tremend embolic polític per una referència d’un empresari a un tal “Manolo Mata”.

L’UCO, en la pàgina 370, ressenya una conversa de WhatsApp mantinguda el 25 de novembre de 2016 entre José María Cataluña, exresponsable de Finances del PSPV-PSOE, i l’empresari Enrique Gimeno, tots dos imputats en la causa. En el missatge, extret de l’iPhone 7 intervingut a Cataluña en el registre del seu habitatge a Gilet, l’empresari diu a l’exdirigent socialista: “El contacte és Manolo Mata”. El seu interlocutor respon en valencià: “S’ha oferit ell a buscar. No tanqueu res. Ja he parlat amb el cap”.

La Guàrdia Civil, en una nota a peu de pàgina (la 395), indica que la referència a “Manolo Mata” del missatge “estaria efectuada” a l’exportaveu socialista en les Corts Valencianes i actual advocat de l’empresari Jaime Febrer, imputat en la causa i considerat el presumpte corruptor de la trama del cas Azud.

No obstant això, el lletrat no es dona per al·ludit i nega conéixer l’empresari Enrique Gimeno, finançador confés del PP condemnat en l’Audiència Nacional pel cas Gürtel i processat en el cas Fabra II. De fet, Manolo Mata va publicar dimarts un tuit –críptic– en què deia: “Sempre m’ha fet gràcia dir-me igual que el degà del Col·legi d’Advocats de Castelló”.

I és que hi ha dos advocats que comparteixen nom i primer cognom: Manolo Mata Gómez, lletrat del cas Azud i exportaveu socialista, i Manolo Mata Pastor, fiscalista i degà del Col·legi d’Advocats de Castelló. El segon responia en Twitter al primer: “Porta a alguna confusió simpàtica”.

A quin dels dos Manolos es referia Enrique Gimeno? Tots dos lletrats neguen conéixer Gimeno. “No el conec de res ni ha sigut client meu”, diu per telèfon el degà del Col·legi d’Advocats de Castelló.

En compartir professió i nom i primer cognom, el personal se sol equivocar en intentar contactar amb l’un o l’altre. Així doncs, la coincidència sempre ha causat una certa confusió telefònica. “Em passa un parell de vegades a l’any”, conta Manolo Mata Pastor, que afig: “La primera telefonada de confusió és del tema de Maeso”, en referència al cas de l’anestesista condemnat el 2007 per haver contagiat l’hepatitis C a 275 pacients en què Manolo Mata Gómez va tindre un paper jurídic molt rellevant.

Més enllà de la curiosa coincidència de noms de dos advocats valencians, els dos paràgrafs de l’informe de l’UCO es refereixen a converses localitzades en el registre de l’habitatge de l’exdirigent socialista, però amb dates molt allunyades en el temps dels fets que s’investigaven inicialment (les campanyes del 2007 i el 2008 i els mecanismes de finançament del PSPV-PSOE a través d’empreses pantalla).

El WhatsApp en qüestió és del 25 de novembre de 2016, cosa que aprofundeix en la línia argumental de què l’advocat Manolo Mata (el del cas Azud, no el de Castelló) ha sigut capdavanter en els últims temps, segons la qual l’UCO i la Fiscalia Anticorrupció estarien duent a terme preteses investigacions prospectives en causes com el cas Taula o el cas Alquería.

En el judici per aquest últim cas, Mata fins i tot va deixar anar que es tractava d’un “muntatge”. I en un recurs del cas Azud, l’exportaveu socialista va criticar que la instrucció és, al seu judici, “prospectiva” (el que en termes jurídics informals es diu ‘eixir a pescar’). “Sempre que es busca, amb prou afany, en una investigació criminal, es troba alguna cosa”, indica en el recurs.

Les gestions de Cataluña per a Gimeno

Mes enllà de disquisicions jurídiques, l’informe de l’UCO detalla les relacions cridaneres entre l’exresponsable de la tresoreria socialista i el propietari de l’empresa Facsa durant la primera legislatura del Govern del Pacte del Botànic. Quan –en teoria– José María Cataluña no era més que un jubilat amb carnet del PSPV-PSOE.

Els investigadors han acreditat que la firma dedicada a la gestió de l’aigua a Castelló va pagar 70.810 euros a l’empresa Cronosport amb la “finalitat aparent” de fer-se càrrec de “serveis prestats en benefici del PSOE” en la campanya electoral de les eleccions generals del 2008, amb María Teresa Fernández de la Vega com a candidata.

L’UCO va localitzar en l’habitatge de José María Cataluña un manuscrit amb una extensa i completa llista de contactes telefònics de la plana major de l’empresariat valencià, alguns d’investigats o condemnats en altres causes de corrupció (fins i tot en diverses alhora).

A més, en el telèfon mòbil de Cataluña els investigadors també van localitzar altres converses de WhatsApp entre Gimeno i l’exdirigent socialista que reflecteixen reunions entre tots dos i gestions del jubilat per a l’empresari. José María Cataluña també va remetre a Gimeno un fitxer denominat “PLEC Residus sòlids buca”, del qual li diu: “L’alcalde ve la setmana del 2 al 6. T’avisaré”.

En una nota al peu de pàgina (la 396) de l’informe, l’UCO també fa referència a una seqüència de missatges, intercanviats entre el 20 i el 22 d’octubre de 2019, “aparentment amb relació a alguna mena d’expedient que Enrique Gimeno mantenia obert amb l’Agència Tributària Valenciana i que hauria finalitzat amb la signatura per part de Gimeno d’un acord de conformitat”. “En el marc d’aquesta tramitació”, afig l’informe, “en la conversa apareixen referències a reunions aparents concertades per José María Cataluña i a què aquest assistiria amb Gimeno” amb la directora general de l’Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz, i amb la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira.

Carlos Mazón: “Qui és el cap”

El líder del PP valencià, Carlos Mazón, ha aprofitat la conjuntura per a demanar responsabilitats al PSPV-PSOE en un cas que afecta de ple els populars (concretament la gestió de l’urbanisme a València durant l’era de Rita Barberá i al paper del seu cunyat, l’advocat José María Corbín). Així doncs, Mazón s’ha preguntat “qui és el cap” a què es fa referència en la conversa entre Cataluña i Gimeno.

Sense atribuir explícitament aquest apel·latiu al president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, s’ha preguntat: “Quin altre ‘cap’ pot haver-hi per damunt del secretari general?”. També s’ha preguntat quin tipus de relació tenia l’exsíndic socialista i advocat de Jaime Febrer, Manolo Mata, amb la “trama”; si el PSPV es va presentar a les eleccions del 2007 i el 2008 amb “dopatge” electoral; si és cert que hi ha mossegades de 10 milions d’euros a través de l’empresa pública Acuamed o si l’actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, té alguna cosa a veure en el cas.

El PSPV-PSOE, per boca del seu secretari d’Organització, José Muñoz, ha assegurat que la formació ha sigut i serà “immisericordiosa i exemplar amb la corrupció”. Muñoz ha assegurat, en una al·lusió clara a José María Cataluña (suspés de militància), que els investigats en el cas Azud “ja no estan en les files del PSPV” i ha manifestat la seua “confiança” que “no hi haja ningú vinculat” amb aquesta trama, en referència a càrrecs orgànics en actiu.