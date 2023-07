Els negocis del vicepresident torero de Vox: constructores, vi i una immobiliària amb la família de Camps

El torero Vicente Barerra Simó, futur vicepresident amb competències de Cultura de la Generalitat Valenciana, espera la conformació del nou executiu autonòmic de Carlos Mazón pactat entre el PP i Vox. Són les últimes setmanes de Barrera al capdavant de les seues empreses, dedicades principalment al sector immobiliari i de la rajola i del vi i el marisc. A més, la màxima autoritat de Vox en el nou Govern valencià ha compartit negocis amb la família de Francisco Camps a través de Juan Fernando Bas Palmero, cunyat de l’expresident valencià que actualment s’asseu en el banc dels acusats en el judici de l’Audiència Nacional per la peça separada 5 del cas Gürtel.

Barrera va ser el 2012 un dels grans suports de Camps durant el judici pel cas dels vestits, del qual va ser absolt per un jurat popular. Un any abans, l’empresari s’havia retirat de les places en què torejava des del 1992. El mateix any de la seua retirada va rebre del president llavors, el popular Alberto Fabra, l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana “com a reconeixement a la seua contribució a la pervivència i el gaudi de la Festa dels Bous” i a la seua carrera “plena de dedicació, sacrifici i èxit”.

Allunyat orgànicament del PP, Barrera va recalar en Vox, un partit de què va arribar a ser coordinador a Ontinyent. Precisament, en aquesta localitat valenciana es va iniciar la marxa empresarial en la indústria tèxtil de la seua família materna, els Simó. Barrera conserva la representació de la família valenciana en el celler de La Rioja que distribueix els caldos del Marqués de Cáceres, com a conseller d’Unión Vitivinícola SA.

El futur vicepresident autonòmic de Vox també figura com a administrador únic d’Edificaciones Formabil SL, una firma immobiliària de la qual el cunyat de Francisco Camps, l’empresari Juan Fernando Bas Palmero, és actualment apoderat. La firma compta amb un patrimoni net de 4,1 milions d’euros, segons els últims comptes anuals (del 2021) depositats davant el Registre Mercantil. El germà d’Isabel Bas, dona de Camps, va ser administrador de la mercantil fins al 2004.

L’empresa participa al seu torn en Naves Industriales Viator SL, una societat limitada unipersonal dedicada al lloguer de béns immobiliaris i administrada per Vicente Barrera. En el mateix sector d’activitat, el torero també figura com a administrador únic de Clariflor SL, una societat que arrossega quatre reclamacions del servei de gestió tributària de la Diputació de València.

Marisc d’una empresa d’una exconsellera de Zaplana

La firma Import Pesca VLC SL, de la qual Barrera és administrador únic, es dedica al comerç a l’engròs de peixos, mariscos i altres productes alimentaris. L’empresa del torero va obtindre uns beneficis de 102.563 euros el 2014, l’últim any en què la signatura ha presentat els comptes anuals.

María del Carmen Mas Rubio, exconsellera del Govern d’Eduardo Zaplana i exdiputada autonòmica del PP, va figurar com a administradora única de la firma durant dues setmanes, entre el 5 i el 17 de febrer de 2015, data en què Vicente Barrera va passar a ocupar el lloc.

A més, d’administrador únic de Borja Barrera Simó SL, el vicepresident de Vox deté el mateix càrrec en Vicente Barrera Simó SL, dedicada al lloguer de béns immobiliaris.

El destre també és administrador solidari de Basiespai Valencia 2006 SL, una promotora immobiliària que arrossega una reclamació d’embargament de l’Ajuntament de València des del 2020. La signatura tenia un patrimoni net el 2012, últim exercici declarat, de 2,4 milions d’euros.

Barerra figura com a liquidador d’Hostal La Risueña SL, una mercantil vinculada a la seua família paterna l’accionariat de la qual recau en el hòlding Inmuebles Ziur SL, propietat de l’empresari Isidoro Ruiz Ramos, que tenia una societat d’explotació de bestiar.