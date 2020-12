Els ‘pablistes’ eixamplen el seu suport en la direcció valenciana de Podem amb l’entrada dels representants comarcals

Els resultats ajustats de les primàries per a la direcció de Podem a la Comunitat Valenciana van donar lloc a un Consell Ciutadà dividit en dues meitats: els afins a l’actual coordinadora autonòmica, Pilar Lima, que conformen el seu equip de direcció; i els de la portaveu parlamentària, Naiara Davó, secundada pel vicepresident segon de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau.

Aqueix marge de diferència reduït entre projectes –Lima va superar Davó per tot just 38 vots– abocava a un consell partit fins a celebrar-se les assemblees comarcals i renovar les direccions territorials del partit. Un procés que ha conclòs dilluns amb l’elecció de l’últim dels 14 representants intercomarcals, elegits pels cercles territorials, que han secundat majoritàriament el projecte de l’actual secretària general. Els representants intercomarcals s’incorporen a l’òrgan de govern del partit i seran els “enllaços” entre la direcció autonòmica i les direccions municipals de la formació. Així doncs, dels 42 membres del Consell Ciutadà, sense comptar la coordinadora autonòmica, Lima compta amb el suport d’almenys 26.

Dels 14 nous representants, 12 van formar part o van donar suport als projectes de Lima per a optar a la direcció autonòmica del partit. En aquest primer camp compten amb representants com Arantxa Torres (regidora a Riba-roja del Túria, que entra com a enllaç de les comarques d’Interior), Rosana García, candidata d’Obrim Podem, el corrent de la secretària general, el 2017 i secretària general de Podem a la Vila Joiosa, que serà representant per les Marines juntament amb Carmen Villaverde; aquesta última va formar part del projecte de Naiara Davó, Governar Unides, amb qui va subscriure un manifest per una política feminitzada.

Per les comarques centrals s’incorpora Carlos Asins, secretari general de Podem Sollana i la militant Eva Martínez, que va donar suport a la campanya de la candidatura d’Antonio Estany fusionada amb els Anticapitalistes en les primàries del 2017, corrent que en l’últim procés es va agrupar amb el projecte de Lima. Per les comarques del Baix Segura i el Vinalopó s’incorpora Cecilio Esteve, candidat a l’alcaldia d’Elda, del corrent Anticapitalista; Marisa Ibáñez, que es va presentar a les primàries que van elegir Dalmau per a ser cap de llista en les Corts Valencianes i Sara Gil. Per les comarques del Nord entra al consell Juan Luis Anglés i per l’assemblea de l’Horta entren Francisco Albalat, portaveu a Paiporta, i Carmen Gurillo, candidata a les autonòmiques per la província de València.

En representació de l’assemblea de València ciutat entraran com a representants Carlos Monsonís, un dels principals suports de Lima en la seua campanya, i Belén Gassol, que va formar part de la comissió de garanties en l’última Assemblea Ciutadana. A aquest resultat cal sumar que a la ciutat de València va ser Chelo Poveda, candidata afí a Lima, qui va obtindre el 70% dels vots de la militància de la ciutat per encapçalar el projecte després d’un any i mig de la seua desaparició a l’Ajuntament de la capital valenciana. Aquesta setmana també s’han renovat càrrecs de portaveu municipals com la d’Alacant amb Xavier López, actual regidor d’Unides Podem, i Elx, amb Anabel Mateu. Amb aquest reforç del projecte de la secretària general i de l’òrbita més pablista, afí al secretari general, Pablo Iglesias, de la formació a la Comunitat Valenciana, Podem posa fi als processos interns.