Els països de la Mediterrània signen la ‘Declaració de València’ per a coordinar mesures d’eficiència hídrica davant del canvi climàtic

La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va presidir dijous a València el Diàleg 5+5 de la Mediterrània Occidental amb l’objectiu de reforçar la cooperació en matèria de seguretat hídrica i adaptació als impactes del canvi climàtic a la regió. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va rebre els caps i les caps de les delegacions que participen en la conferència.

Aquest fòrum d’alt nivell, convocat a iniciativa de la Presidència Espanyola del Diàleg 5+5, ha reunit els ministres i altres altes autoritats responsables en matèria d’aigua, recursos hídrics i medi ambient d’Espanya, França, Itàlia, Malta i Portugal, pel que fa a la riba nord de la Mediterrània, i Algèria, Líbia, el Marroc, Mauritània i Tunísia, a la riba sud.

Al final de la reunió, els deu països han adoptat una declaració ministerial per la qual es comprometen a impulsar el Pla d’Acció de l’Estratègia d’Aigua per a la Mediterrània Occidental per fer front a les conseqüències del canvi climàtic sobre els recursos hídrics de la regió, que ja experimenta alteracions serioses.

“L’informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) posa de manifest que la regió mediterrània és un dels entorns amb un nivell més alt d’estrés hídric. Una situació d’escassetat d’aigua que pateixen ja més de 180 milions de persones en la conca mediterrània”, va assenyalar la vicepresidenta.

Les previsions apunten a un increment de la freqüència i la virulència dels fenòmens extrems (sequeres, inundacions, grans tempestes...), a l’agreujament de fenòmens com la desertificació i la salinització d’aqüífers i sòls, i a la disminució dels escolaments i els cabals dels nostres rius.

Aquestes conseqüències –ha afegit Ribera– impactaran no sols en l’agricultura, sinó que també afectaran negativament la nostra autonomia energètica, ja que baixarà la nostra producció hidroelèctrica. “Espanya i Portugal podran experimentar una reducció del 10% del seu potencial hidroelèctric amb un augment de 2 °C, i podria reduir-se a la meitat en cas d’1,5”, va advertir.

En aquest sentit, els deu països han acordat posar en marxa un programa de formació, transferència de coneixement i desenvolupament de capacitats per a identificar conjuntament les accions, experiències i solucions concretes que poden oferir valor afegit en àmbits com la gestió integrada de conques hidrogràfiques, els desenvolupaments tecnològics per al dessalatge i la reutilització, o els nous sistemes d’irrigació i millora de la xarxa d’infraestructura pública.

Cap al compliment de l’ODS 6

Amb la ‘Declaració de València’, els països de la regió mediterrània també es comprometen a reforçar la seguretat hídrica mitjançant l’aplicació de la Gestió Integrada dels Recursos Hídrics (GIRH) en tots els àmbits per a avançar d’una manera resilient cap a la consecució d’un accés segur a l’aigua i al sanejament per a tothom, tal com estableix l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 6 de l’agenda de les Nacions Unides per al 2030.

Com a instrument principal de la GIRH, els plans hidrològics han d’estar preparats per a poder gestionar les grans avingudes i sequeres. “Una de les novetats incorporades en els nous plans hidrològics de tercer cicle a Espanya és preveure mesures concretes d’adaptació al canvi climàtic per a cada demarcació, en coherència amb les directrius establides per la nova Llei de canvi climàtic i transició energètica i del Pla Nacional d’adaptació al canvi climàtic”, va compartir la vicepresidenta durant la reunió ministerial.

Cooperar per reduir la vulnerabilitat

Aquesta reunió es produeix en un context europeu i internacional en què la unitat i la cooperació adquireixen un valor especial. “Articular respostes conjuntes és primordial per a assegurar un futur més sostenible, segur i resilient. Cooperar ens fa menys vulnerables”, va manifestar Teresa Ribera.

L’activitat científica i tecnològica, així com l’intercanvi de coneixements entre els països, pot donar lloc a una comprensió molt millor dels recursos hídrics disponibles, de les necessitats de protecció del medi ambient i dels impactes del sistema climàtic global sobre els recursos hídrics. “Espanya creu fermament en la capacitació i l’intercanvi de coneixements com a línia d’actuació que permet superar els reptes a què s’enfronten els recursos hídrics”, va assenyalar Ribera.

“Hui és més necessari que mai continuar treballant, des de la cooperació regional, per reforçar el desenvolupament de capacitats i la transferència de coneixements que asseguren la seguretat hídrica i l’adaptació als impactes del canvi climàtic en la Mediterrània Occidental”, va concloure la vicepresidenta.

El “Diàleg 5+5” o “Fòrum de la Mediterrània Occidental” es va crear a l’octubre del 1990 a Roma com a primer fòrum de cooperació reforçada entre les dues ribes de la Mediterrània. Va suposar el llançament de la Política Mediterrània Renovada per a buscar solucions comunes a problemes compartits i va servir com a avantsala de les estructures que es van construir amb el Procés de Barcelona a partir del 1995.