Els pallassos d’Expojove ataquen de nou a Sagunt: ofereixen la seua pintura “rosa antitancs” per a la guerra del Iemen

El ‘Jejejército’, col·lectiu de pallassos antimilitaristes que va llançar pintura rosa a un tanc en l’última edició de la fira infantil Expojove, ataca de nou en clau d’humor. Aqusta vegada al Port de Sagunt, on el col·lectiu ha tractat de donar la pintura “rosa antitancs” al “vaixell traficant d’armes Bahri Tabuk”.

Una delegació de l’“Exèrcit Clandestí i Rebel de Pallassos”, autodenominat ‘Jejejército’, formada per la “generala Inma Grante”, el “sotscomandant Armando Paz”, el brigada “Objéctor Guerrano” i el caporal “Mechacorta”, es va presentar dimecres passat en l’entrada principal de Port de Sagunt amb un bidó de la seua “recentment desenvolupada i provada pintura artesanal antitancs” per a oferir-la com a part de la càrrega del vaixell.

Després de la seua detenció el 26 de desembre passat en la fira Expojove, els danys de la pintura rosa al blindat VRC Centauro B1 es van xifrar en 44.000 euros. Els antimilitaristes figuren com a investigats pels presumptes delictes de danys i d’injúries greus als exèrcits.

El ‘Jejejército’ assegura haver desenvolupat una “arma mortífera per als carros de combat, però innòcua per als éssers humans”. A pesar que es tractava de mera “pintura rosa”, el producte va afectar un “carro de combat el blindatge del qual és capaç de resistir impactes de munició de fins a 40 mm”, afirmen en un comunicat.

El col·lectiu antimilitarista assegura haver trobat un “ingredient secret” (suc de remolatxa) per a la seua pintura, convertida així en un “malson de les màquines de guerres”.

“Amb aquesta donació volem contribuir modestament a l’esforç bèl·lic saudita, nord-americà i europeu al Iemen i l’Orient Mitjà, i a acréixer els abundants beneficis de la indústria militar espanyola, que no ha dubtat durant els anys d’aquesta guerra a aportar el seu granet d’arena als crims de guerra comesos allí i en qualsevol lloc del món on es puga enviar l’armament i munició Made in Spain”, indica el col·lectiu.

Els vigilants del recinte van impedir l’entrada de la “comitiva pallassa”. La intenció, segons han revelat, era “provar l’eficàcia destructiva” de la seua pintura rosa antitancs “sobre els diferents tipus d’armament i munició que transporta i carrega el vaixell saudita al Port de Sagunt”.

L’acció s’emmarca en la campanya d’accions directes no violentes, en el marc de la desobediència civil, impulsades per Acció Ecologista-Agró i Antimilitaristes-MOC, per a reclamar el final de les escales d’aquests vaixells en els ports espanyols i, singularment, en el de Sagunt. Els activistes s’enfronten a multes per la ‘llei mordassa’ que sumen 7.400 euros des de l’inici de la campanya.