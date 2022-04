Els partits del Pacte del Botànic tanquen files amb Mónica Oltra i ajornen les conseqüències polítiques de la seua possible imputació

Els partits que subscriuen el Pacte del Botànic, l’acord pel qual governa l’esquerra a la Comunitat Valenciana format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, donen suport a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, davant la petició d’imputació d’un jutjat per la investigació de l’acció del seu departament davant una denúncia d’abusos a una menor tutelada.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de València considera que la titular d’Igualtat “ha de ser sentida com a investigada”, atés que “s’ha esgotat la investigació en tot el que ha sigut possible sense dirigir el procediment contra la persona aforada, ni afectar els seus drets”. El jutge eleva al Tribunal Superior de Justícia l’exposició raonada de les actuacions perquè decidisca si escau integrar-la en la investigació derivada de la condemna per abusos del seu exmarit, atesa la condició d’aforada de la vicepresidenta i diputada de Compromís en les Corts Valencianes.

Els socis de Govern donen marge a la vicepresidenta perquè situe la seua posició davant la petició, traslladada divendres al TSJ. Des de Presidència de la Generalitat advoquen per esperar a la decisió del tribunal i, especialment, per la que prenga la mateixa vicepresidenta, de la qual, asseguren, ningú sap res. El president Ximo Puig ha eixit en defensa de la titular d’Igualtat diverses vegades en les Corts Valencianes davant les peticions de dimissió de la dreta, recalcant que no preveu que cesse. Des de la vicepresidència segona que deté Unides Podem subratllen la “confiança en les actuacions de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives mentre no es demostre el contrari”, alhora que manifesten el seu “respecte” a les decisions judicials.

En la seua formació, els dirigents emmarquen la decisió en una campanya d’assetjament cap a la vicepresidenta. “Humanament no s’ho mereix”, recalquen càrrecs de Compromís, que consideren la seua situació “una injustícia” i advoquen per deixar que siga Oltra qui s’explique. La coalició ha emés un comunicat en què referma el seu suport i reitera que la vicepresidenta “ha donat explicacions nombroses vegades” i ha facilitat a l’oposició la documentació requerida. Tots els actors del Pacte del Botànic deixen en mans de la vicepresidenta la decisió sobre el seu futur. “Ningú li demanarà que se’n vaja”, afirmen.

Malgrat que ni en la instrucció inicial ni en la repetició del judici sobre els abusos van ser citats càrrecs de la conselleria que dirigeix Oltra, la segona querella impulsada per l’extrema dreta ha aconseguit arrossegar la vicepresidenta del Consell. El jutge investiga si es va produir una instrucció paral·lela des d’Igualtat, unes acusacions que aquest departament sempre ha rebutjat. La titular d’Igualtat va afirmar el 7 de març passat, en una trobada amb mitjans de comunicació, que va demanar l’expedient intern per saber què va fallar en el procediment de la denúncia d’abusos que va fer la menor tutelada. A fi de protegir les 13 funcionàries de la seua conselleria, va desafiar la formació d’extrema dreta: “Que vinguen per mi” si volen, una expressió que, treta de context, no va caure bé en els tribunals.

Davant la petició d’imputació traslladada al TSJ, la dreta parlamentària aüca la querella del líder d’España 2000 i una exrepresentant de Vox en una mostra del que els anglòfons denominen lawfare: l’ús del sistema judicial com a arma política de desgast. PP, Ciutadans i Vox han reiterat les peticions de dimissió i sol·liciten una compareixença urgent de la vicepresidenta valenciana en el parlament autonòmic.

La titular d’Igualtat, a qui la comunicació del tribunal va agafar de viatge a Madrid, va defensar la seua gestió a l’arribada a la seua destinació: “Ací no s’ha comés cap il·legalitat. No hi ha hagut ni ordres ni instruccions. No hi ha ni un sol indici del que no existeix. On no hi ha delicte ni indecència no pot haver-hi una conseqüència jurídica”. La vicepresidenta valenciana va assegurar que si el TSJ acorda la seua imputació acudirà amb la normalitat de qualsevol procediment: “Aniré a explicar el mateix que ja fa molt temps que explique, perquè la veritat només té un camí”.