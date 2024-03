Els propietaris de l'edifici incendiat a Campanar presenten una denúncia de danys per imprudència greu

La comunitat de propietaris de l'edifici incendiat al barri de Campanar, ubicat al número 2 del carrer Poeta Rafael Alberti, han interposat una denúncia al Jutjat d'Instrucció número 9 de València per un presumpte delicte de danys per imprudència greu respecte a les possibles negligències dels agents de l'edificació de l'immoble, que va ser arrasat per les flames el 22 de febrer passat deixant deu víctimes mortals i centenars de persones sense habitatge.

A més, la comunitat s'ha personat com a part perjudicada, en qualitat d'acusació particular, i demana al jutjat la reobertura de les diligències prèvies, que va arxivar provisionalment al seu dia en no tenir l'incendi un origen delictiu, segons l'informe de la Policia Científica.

Els propietaris dels pisos afectats, a través del seu president Francisco Fernández, i sota la direcció legal del lletrat Guillermo Aragó Hervás, de la firma valenciana Togas&Tributs Advocats, han presentat una denúncia en considerar que els agents de l'edificació van poder cometre negligències “que van poder ser claus en la propagació i les conseqüències de l'incendi”.

“Cal depurar responsabilitats pel devastador incendi que va destruir, pràcticament, l'edifici en la seva totalitat, i havent-se produït víctimes mortals”, han assenyalat els propietaris, els quals també es refereixen als “quantiosos danys que s'han produït al immoble”.

A la denúncia s'especifica que “no només caldrà esbrinar com es va produir l'incendi, sinó que també caldrà investigar les causes per les quals l'incendi es va propagar amb tanta rapidesa i va provocar la destrucció de pràcticament tot l'edifici”.

Paper de la façana a la propagació

Els veïns consideren que “no és qüestionable el fet que el foc es va propagar ràpidament des de l´exterior de l´edifici cap a l´interior i que en pocs minuts va assolar l´edifici”. “Sembla que la façana va coadjuvar aquesta propagació i aquest fet no és gens normal”, asseguren en la denúncia.

El lletrat que representa la comunitat considera que en aquesta classe de delictes “la prescripció sobre la possible responsabilitat dels agents de l'edificació no s'inicia fins que no es produeix l'efectiu perjudici”.

Per això, en la denúncia presentada se sol·licita la investigació i comprovació de si l'edifici es va construir incomplint el que disposa el Reial decret 2177/1996, de 4 d'octubre, pel qual s'aproven les condicions de protecció contra incendis de els edificis, si hi va haver una possible negligència o imprudència comesa per la instal·lació del revestiment de la façana per part dels agents de l'edificació que van intervindre a la construcció de l'immoble, o també si podria ser responsable per negligència el fabricant de les plaques que revestien l'exterior de la façana.

Cal “investigar si algun dels agents de l'edificació que van intervindre en la construcció de l'edifici pogués ser responsable per negligència o imprudència respecte al fet que l'incendi es propagés tan ràpidament i haja ocasionat més danys dels que potser , s'haguessin ocasionat sense la comissió d'aquesta imprudència”.

A més, a la denúncia s'insta el Jutjat que “es lliure ofici a l'Ajuntament de València a fi que remeten tot l'expedient que va donar lloc a l'atorgament de la llicència d'obres majors per a la construcció de l'edifici” per conèixer quins van ser els agents de l'edificació, quines normes constructives es van aplicar i quins materials es van fer servir en la construcció.