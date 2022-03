Els punts violeta instal·lats en Falles atenen una desena de casos relacionats amb assetjament o violència masclista

Durant les festes falleres passades, i com en les festes passades, l’Ajuntament de València va col·locar estratègicament a la ciutat espais d’informació, orientació i prevenció de les agressions sexistes, amb l’objectiu de crear una atmosfera festiva que convidara la ciutadania i els visitants a un oci respectuós i igualitari. En això consisteix l’essència dels sis punts violeta instal·lats, el doble de punts que l’any passat.

Sobre aquest tema, fonts de la Regidoria d’Igualtat comenten a elDiario.es que “els punts han sigut valorats positivament per les persones que hi han acudit a sol·licitar informació, i han manifestat que és un recurs necessari, que genera seguretat i confiança pel fet de saber que s’hi pot recórrer en cas de necessitat”.

La ubicació dels punts a la plaça de l’Ajuntament, la plaça del Mercat, la plaça del Doctor Landete (Russafa), Cánovas, Blasco Ibáñez amb Manuel Candela i la Marina de València s’ha considerat adequada, llevat de la ubicació de la Marina, que es va traslladar a l’esplanada de la Plaça de Bous a causa del tancament de l’oci nocturn en aquella zona i la no afluència de personal.

“A causa de les revetles i les festes als carrers es van observar adolescents i joves fent botelló i en estats alterats de consciència per alcohol i altres substàncies. Es va sol·licitar al personal dels punts que intervinguera en alguna ocasió davant aquestes situacions, i van atendre menors en estat d’embriaguesa i indefensió”, expliquen les mateixes fonts, que a més afigen que “el punt violeta es configura com un punt de referència (punt segur) per a diferents situacions que les ciutadanes i ciutadans necessiten en situació de risc”.

Quant a les dades, el total d’informacions proporcionades en els sis punts habilitats entre el 15 i el 19 de març ascendeixen a 5.588, de les quals el 67% són dones i el 33% homes.

Pel que fa a les atencions dutes a terme, se’n van produir una desena relacionades amb casos d’assetjament, agressions o violència masclista. Així doncs, en dos casos hi van acudir dones que patien violència de gènere de les seues parelles i, per tant, van ser derivades als recursos adequats, Espai Dones i Igualtat i Centre Dona 24 Hores.

Una altra atenció es va referir a una dona trans, acompanyada d’uns quants amics, que va dir que havia sigut assetjada per policies nacionals. No va voler que s’avisara la Policia Local-GAMA i va decidir anar a una comissària a denunciar-ho.

A més, en quatre ocasions es va atendre grups de xiques que van dir que les havien assetjades xics i van trobar un lloc segur en els punts violeta i es va acompanyar una xica a sa casa prop del punt violeta, perquè va dir que tenia que li poguera passar alguna cosa en el portal.

Una xica va exposar una agressió sexual dins de la família fa temps, però no vol denunciar (va ser violada pel seu avi) i una altra va comentar que va patir fa un temps una violació per submissió química, però no va denunciar i va agrair la presència del punt violeta, perquè la va fer sentir-se més segura. També s’hi va atendre unes quantes xiques amb un estat greu d’embriaguesa i actituds perilloses per a la seua integritat.

“Amb els punts violeta es pretén traslladar a la societat un missatge molt clar i molt directe: el rebuig total a la violència masclista. Els punts violeta són espais pròxims a la ciutadania, a peu de carrer, en què es dona la informació de manera molt directa per a saber què cal fer en una situació així, com actuar i a quins telèfons avisar. Des del govern de Joan Ribó tenim un compromís molt ferm en la prevenció de la violència masclista i les agressions sexuals”, destaca la regidora d’Igualtat, Lucía Beamud.

Implicació de les falles

A més, també van funcionar 50 punts més, fruit del compromís de les entitats del tercer sector: agrupacions cíviques, comissions falleres i associacions veïnals.

Pel que fa a l’assistència de les xiques i xics que circulaven al voltant en l’ambient festiu, des d’Igualtat destaquen comissions falleres com ara Carrera de Malilla-Enginyer Joaquim Benlloch o Misser Rabassa, en què hi hagué una gran afluència de públic que va acudir al punt a preguntar i a informar-se, cosa que va generar molt bon ambient.

És destacable també la comissió fallera de Mercat de Castella, en què tota la falla es va organitzar per fer torns de mitja hora de 2 persones en la taula, fet que va constatar una vegada més la implicació, la participació i gran acolliment per part de la gent jove.

En resum, “l’experiència ciutadana mitjançant la participació en els punts violeta és molt positiva”. Potser “les inclemències de l’oratge van dificultar les tasques, però així i tot la seua visibilitat va ser bona, amb algunes excepcions puntuals, perquè no s’ha d’oblidar que és una participació voluntària i altruista, i que davant eventualitats, era la bona disposició de la resta de la comissió la que tirava avant la iniciativa”, destaquen des d’Igualtat.

També en locals d’oci com ara Rumbo 144 es va instal·lar una taula com a punt de sensibilització i van constatar que van ser jornades tranquil·les, com van deixar constància en les seues xarxes socials. Precisament hi ha hagut molta presència dels punts violeta de sensibilització en les xarxes socials, sobretot en Instagram, la qual cosa n’ha amplificat la difusió a la ciutat. Altres locals, com Indiana o Picadilly, van disposar de punts.