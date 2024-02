Els quatre regidors de Vox a València eludixen adherir-se al codi de bon govern que defensa la igualtat o el valencià

“No-discriminació i respecte a la diversitat, igualtat de dones i homes, aconfessionalitat, compromís amb la llengua pròpia”. Aquests són alguns dels punts que recull el codi de bon govern de l’Ajuntament de València a què s’han adherit tots els regidors de la corporació, llevat dels quatre de Vox.

Així queda reflectit en la relació d’edils que subscriuen aquests compromisos de bones pràctiques tal com recull el web municipal. La regidora del Grup Municipal Socialista Elisa Valía ho va denunciar dimarts: “Al final de l’any passat l’Ajuntament va enviar un avís per escrit als nous regidors i regidores que van entrar en l’hemicicle després de les eleccions passades en què informava de la possibilitat d’adherir-se a aquest codi i tots l’han subscrit, llevat dels del partit d’extrema dreta i socis de Govern del PP de l’alcaldessa María José Catalá”.

En aquests termes es va pronunciar l’edil socialista per a subratllar “el mal govern de Catalá” i anunciar que ha presentat una moció a la Comissió d’Hisenda que s’esdevindrà dimecres a fi que Catalá “torne a dur a terme l’acte públic d’adhesió perquè aquests regidors que menyspreen les bones pràctiques ens expliquen per què i que ella explique i done la cara, perquè és responsabilitat d’ella exigir aquest compliment”.

Des de Vox asseguren no obstant això que “els regidors no s'han adherit perquè ningú els ha fet arribar si més no la proposta d'adhesió pel que tampoc han pogut estudiar-la”, si bé és cert que en el passat mandat tampoc es van adherir cap dels dos regidors de la formació.

Elisa Valía va recordar que el codi de bones pràctiques “recull articles com la lluita contra la violència, la lluita per la igualtat entre homes i dones, la rendició de comptes quant a la dedicació i les incompatibilitats, el compromís amb la llengua o el no ús de targetes de crèdit o de dèbit amb càrrec a les arques públiques, siga de l’Ajuntament directament com a Govern o dels grups municipals”.

“Ja sabem que els quatre regidors de Vox tenen problema amb totes aquestes qüestions i estan desmantellant les accions d’igualtat, esborrant la lluita per la diversitat, oculten les seues retribucions, defensen un valencià no normatiu o han tingut problemes per a aclarir la destinació de la subvenció del seu grup municipal i l’ús de targetes”, en al·lusió a la desaparició i el reintegrament posterior de 17.000 euros i el recent cessament del secretari del grup, Jerome Garris.

Valia va posar l’accent que aquests “poden ser alguns articles que poden suposar un problema i deixen en evidència a què han vingut alguns regidors de Catalá al Govern municipal”. Per això va insistir a exigir que se celebre “un acte públic perquè la societat valenciana en conjunt puga veure qui ens hi adherim i els que el rebutgen de pla”.

Sobre això, ha alertat que, “ja no és que no hagen de complir, és que directament es neguen a adherir-s’hi i, per tant, María José Catalá és qui ha de rendir comptes, perquè són part del seu Govern, són els seus regidors i, doncs, exigim que es faça un acte públic com es va fer en el mandat passat perquè a continuació la societat valenciana puga saber quina és la raó d’aquesta negativa”.