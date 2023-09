Els regidors del PP de València de Mobilitat, Falles i Grans Projectes són els que més patrimoni declaren

Els 33 regidors de l’Ajuntament de València han presentat les seues declaracions de béns i drets patrimonials i activitats, que estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província des del 30 de juny passat.

Del document es desprén que els regidors del PP de València de Mobilitat, Jesús Carbonell, de Falles, Santiago Ballester i de Grans Projectes, José Mari Olano, són els que més patrimoni declaren. Per part seua, la socialista Nuria Llopis és l’edil que menys estalvis té, ja que a penes arriba a 4.000 euros.

En concret, Carbonell declara en la seua relació de béns i activitats patrimonials actius per valor de 951.000, Ballester per valor de 646.000 euros i Olano, de 516.000 euros.

L’alcaldessa de València, María José Catalá (PP), declara un actiu d’un total de 118.515 euros (76.437 dels quals de béns immobles) i deutes per 159.899 euros. Com a altres activitats, Catalá apareix com a diputada i síndica en les Corts i com a professora col·laboradora de la Universitat Internacional de València (VIU) i de la Cardenal Herrera CEU.

Quant als portaveus, el de Compromís i exalcalde de la ciutat, Joan Ribó, declara 206.138 euros (99.138 dels quals en béns immobles) i no té deutes. En les seues activitats figura el càrrec d’alcalde i llocs exercits en el sector públic local i altres derivats del càrrec de primer edil.

El ‘popular’ Juan Carlos Caballero, per la seua banda, declara un actiu de 85.932 euros (35.228 en béns immobles), deutes per valor de 167.500 euros i en les seues activitats apareix com a diputat en les Corts.

La portaveu del grup socialista, Sandra Gómez, declara béns per 23.720 euros (22.720 euros en concepte d’immobles), no té deutes i figura com a representant de l’Ajuntament en diferents entitats, entre aquestes el Consorci València 2007, l’Autoritat de Transport Metropolità, la Fundació Manuel Broseta o Aumsa. Finalment, José Manuel Badenas (Vox) declara béns per 68.802 euros (38.802 en immobles) i té deutes per valor de 10.000 euros.