Els socialistes i la dreta acorden traslladar a la promotora la proposta de l’urbanista Ezquiaga per a Benimaclet

La Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de València va aprovar dimecres continuar amb la tramitació del programa d’actuació integrada (PAI) de Benimaclet, després d’assumir el PP el projecte dissenyat per l’arquitecte José María Ezquiaga, guanyador del concurs plantejat per l’anterior Govern municipal d’esquerres, els detalls del qual va revelar fa poc la portaveu municipal socialista, Sandra Gómez.

Això va provocar que el PSPV donara suport a la proposta del regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Llicències, Juan Giner, consistent a sol·licitar a la promotora Metrovacesa que tinga en compte la proposta de José María Ezquiaga en el desenvolupament de la zona nord del barri, amb l’objectiu de començar a desembossar el futur del barri. Vox també va votar a favor. Giner va comentar sobre aquest tema que no volen “perdre més temps”, i que han d’afrontar “els problemes que l’anterior corporació municipal va deixar pendents damunt la taula”.

Compromís, no obstant això, es va abstindre pel fet de considerar que, malgrat que el disseny d’Ezquiaga millora el plantejament inicial de Metrovacesa, continua havent-hi dues qüestions fonamentals que no es respecten i que sempre s’han traslladat per part dels veïns i veïnes de Benimaclet. D’una banda, “no està reflectida en cap lloc la baixada de l’edificabilitat demanada històricament, així com aquesta transició horta-ciutat que sempre s’ha defensat” mitjançant el soterrament de la Ronda Nord, va dir Robles, que va insistir: “Hui Compromís hem tornat a ser els únics garants del fet que els interessos dels veïns siguen els que marquen el disseny urbanístic d’aquesta ciutat”.

La portaveu socialista, Sandra Gómez, va recordar que l’alcaldessa de València, María José Catalá, “tenia des de feia mesos aquest projecte damunt la taula, però no ha fet res més que renunciar a recórrer contra la decisió judicial i deixar en mans de Metrovacesa el desenvolupament urbanístic d’aquest sector”. “L’acord aconseguit hui és un avanç, però estarem vigilants perquè es tinga en compte realment aquest treball”, va advertir davant “la falta de projecte i de capacitat de treball de María José Catalá”.

El regidor d’Urbanisme Juan Giner va comentar que, a més de traslladar les millores a Metrovacesa, apostaran per asseure’s “amb les diferents associacions i actors implicats per a escoltar les seues idees i propostes. Entre tots hem de definir i dissenyar el futur del barri”.

En aquest sentit, va remarcar que “cal un punt de trobada que permeta unir totes les inquietuds, les iniciatives i que sobretot permeta construir un futur clar per als veïns de Benimaclet, que es concreta en el desenvolupament de zones verdes, la construcció d’habitatges, l’ampliació de zones dotacionals, esportives. Una faena de tots”.

“I el més important, allunyarem les disputes polítiques que van portar a demorar una solució per als veïns. Hem perdut molt de temps per la falta de capacitat i concreció i és hora de trobar solucions”, va concloure el responsable municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de València.

Quant a la proposta de José María Ezquiaga, preveu duplicar les zones verdes previstes en el disseny original de Metrovacesa, mantindre l’edificabilitat per a habitatges (1.300 pisos), però en edificis de fins a huit altures (el projecte inicial preveia fins a 30 altures) i genera més dotacions esportives i culturals com reclamaven els veïns.