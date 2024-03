Els testimonis relaten en el judici les agressions ultres del 9 d’Octubre: “Mai de la vida havia viscut una cosa així”

La segona jornada del judici per les agressions del 9 d’Octubre del 2017, celebrat davant la secció primera de l’Audiència Provincial de València, es va centrar en les declaracions dels testimonis sol·licitats per les acusacions. Un professor de la Facultat de Dret de la Universitat de València va afirmar davant el tribunal que “mai de la vida havia viscut una cosa així”.

El testimoni va assegurar que assisteix a la tradicional manifestació de la vesprada del 9 d’Octubre des de la Transició. No obstant això, la marxa del 2017 estava condicionada irremeiablement per l’alta tensió política arran del referèndum celebrat a Catalunya a penes huit dies abans. “Era un ambient molt agressiu”, va dir l’acadèmic en referència als centenars d’ultres que van tractar d’impedir el desenvolupament de la manifestació. L’home fins i tot va aconsellar al seu fill adolescent que abandonara la marxa a causa de l’“ambient hostil” i “perillós”.

La corresponsal de TV3 al País Valencià també va coincidir que es va viure un “ambient molt tibant” de “baralla”. La periodista va reconéixer que va passar por mentre exercia la seua comesa aquella jornada. Un fotoperiodista del diari Levante-EMV va documentar diverses agressions, entre les quals la que va patir un altre professional d’El País, acorralat i agredit per uns quants ultres que van tractar de robar-li la càmera. “Són imatges bastant traumàtiques”, va afegir.

Un periodista d’elDiario.es va presenciar la mateixa escena. Després de l’agressió al fotògraf, va intervindre el jove Vicente D. per tractar de repel·lir els ultres que actuaven en ramat. Davant l’acció del jove, “set o huit” ultres “pràcticament s’alternaven” per agredir-lo, va relatar el testimoni.

L’informador també va confirmar que el desplegament policial era molt reduït. De fet, els ultres van aconseguir trencar el precari cordó policial desplegat inicialment. Després de les agressions més greus, la manifestació va poder desfilar pel carrer de Colom, encara que, tal com va recordar el testimoni, els integrants van ser constantment insultats i amenaçats. La marxa no va poder acabar en la plaça d’Alfons el Magnànim, com cada any, a causa de la presència d’ultres.

Una dona que no acudeix habitualment a la manifestació, convocada per la Comissió 9 d’Octubre, va coincidir que era un “ambient enrarit i agressiu”. La testimoni va assegurar que, després de dinar pel centre de la ciutat, va passar per la zona en plena refrega. “Teníem una mica de por”, va afirmar en el judici. La dona va dir que el cordó policial era “molt escàs” i va ser desbordat ràpidament pels ultres.

“Ni em va passar pel cap entrar a la plaça, perquè hi havia molt poca policia, sabia que passaria alguna cosa i va passar”, va declarar en referència a les agressions. El fotoperiodista va descriure un “ambient molt tibant des del primer moment” en la plaça de Sant Agustí i als carrers limítrofs. Poc abans de la manifestació, el desplegament policial no va poder contindre els ultres, especialment els més violents. En ple caos de carreres i persecucions, un ultra “es va equivocar i va pegar a un altre manifestant d’extrema dreta”, va dir el fotògraf.

Vídeos i fotos van permetre la identificació dels acusats

Els vídeos i les fotografies d’aquella jornada van permetre identificar sense cap dubte els 28 ultres acusats. Tots menys dos van arribar a un pacte de conformitat amb les acusacions i van assumir penes entre un i dos anys de presó, a més d’indemnitzacions a les víctimes, per un total de 46.000 euros, i mesures d’allunyament.

Els únics dos acusats que romanen en el banc dels acusats són Pepe Herrero, que va retransmetre en directe els atacs (mentre els ovacionava) i Francisco Moreno Moreno, que presumptament va participar en les agressions.

En la sessió de dimarts, a més de la declaració de la primera tanda de testimonis de periodistes i manifestants, el tribunal també va veure el vídeo gravat per Pepe Herrero, autodenominat comunicador faller.

La Brigada d’Informació de la Policia Nacional de València va analitzar 1.200 documents gràfics per acreditar la participació dels ultres en les salvatges agressions, que en alguns casos es van retransmetre en directe en televisió.