Els tribunals aplanen la construcció de tres gratacels a Torrevella amb un informe desfavorable de Costes

La constructora Metrovacesa pretén construir dues torres d’ús residencial de 29 plantes i una tercera com a hotel de 23 altures al costat del port esportiu de Torrevella, en primera línia de platja i al costat del canal històric d’El Acequión. Tot això en el context de la volantada que ha pegat en matèria urbanística el consistori governat pel popular Eduardo Dolón per a construir en la localitat en altura quasi una vintena de gratacels, a imatge i semblança de Benidorm.

El projecte de Metrovacesa comptava, no obstant això, amb un informe desfavorable del Servei de Costes d’Alacant, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològic. Es tracta d’un informe, amb data de 8 d’octubre de 2018, previ a l’aprovació de qualsevol plantejament, preceptiu i vinculant, i el departament de Costes qüestiona els defectes en la tramitació de l’estudi de detall degut a la falta documentació i vicis en la tramitació d’una modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de Torrevella que permetria l’edificació de les torres.

Així doncs, la constructora va plantejar un recurs d’alçada contra l’informe, que va ser inadmés per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i de la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica argumentant que es tracta d’un simple acte de tràmit que no impedeix la continuació del procediment ni decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte.

La secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimat parcialment el recurs de l’empresa, aplanant el camí a la construcció de les torres. Per contra, la sentència no accepta la intenció de Metrovacesa que s’interprete com a favorable l’informe a l’aprovació de l’estudi de detall d’El Acequión.

L’Advocacia de l’Estat sostenia que el recurs d’alçada de la constructora resultava inadmissible pel fet de considerar que es tractava d’un acte de tràmit i, quant al fons de l’assumpte, considerava que el projecte no respecta la legislació de costes, la qual cosa impedeix que es puga aprovar l’estudi presentat per Metrovacesa.

La Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV conclou, per contra, que el dictamen del Servei Provincial de Costes d’Alacant és un “acte de tràmit qualificat” que impedeix la continuació del procediment pel seu caràcter vinculant i negatiu en el cas dels tres gegantescos edificis de Torrevella, “decidint la sort” del projecte urbanístic.

L’informe és desfavorable, però es pot corregir

La sentència recorda que, a conseqüència de l’informe negatiu, la Comissió d’Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana va emetre el 26 de setembre de 2019 una declaració ambiental i territorial estratègica desfavorable per a l’estudi de detall que va presentar la constructora. Encara que el TSJ-CV rebutja interpretar com a favorable el dictamen, tal com demanava l’empresa.

La resolució argüeix que s’han reconegut deficiències en l’estudi de detall presentat que afecten les servituds a què queden subjectes els terrenys on s’assenten les torres, així com la delimitació i l’ús. “Fet que en condiciona”, afig, “l’aprovació o que la seua valoració puga ser positiva, per la qual cosa no cal admetre que l’informe s’accepte com a favorable a la seua aprovació, sense perjudici, és clar, del dret de la part [Metrovacesa] a presentar-ne un de nou que corregisca aquestes deficiències”.

“La prova més evident que les objeccions són serioses, fundades i procedents”, assegura el TSJ-CV, és que l’equip redactor del projecte de l’estudi de detall, en la seua resposta al dictamen del Servei de Costes, admet una modificació del document “per a acoblar aquestes exigències i adaptar-lo”.