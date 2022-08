Els ultres que intenten frenar la retirada de la creu franquista a Castelló demanen recusar el jutge que tomba els seus recursos

La convocatòria ultra en suport del manteniment de la creu franquista del parc Ribalta de Castelló a penes va concentrar dimecres una desena de manifestants, entre ells representants del PP i de Vox. A poca distància, un centenar de manifestants mostrava el seu suport al lliurament al bisbat de Sogorb-Castelló del vestigi de la dictadura, erigit en plena postguerra. “Aquest dia és important, perquè fa 79 es va erigir aquest monument per confrontar la societat i hui s’ha vist perfectíssimament com continua sent un monument que crea confrontació social”, ha declarat la regidora Verònica Ruiz, que ha celebrat la desaparició d’“un vestigi franquista de la via publica”. Mentrestant, la Fundació Espanyola d’Advocats Cristians ha optat per una dràstica jugada en l’àmbit judicial i ha demanat recusar el jutge que desestima els seus recursos i que, en ocasions anteriors, els ha imposat el pagament de les costes processals.

El titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló ha tombat sistemàticament els recursos de l’entitat ultra Advocats Cristians contra la retirada de la creu franquista del parc Ribalta o contra la campanya municipal de lliurament de llibres de temàtica LGTBI per als centres docents. Així doncs, l’entitat presidida per la lletrada Polonia Castellanos ha presentat un incident de recusació contra el jutge encarregat dels nombrosos procediments que manté amb l’Ajuntament de Castelló, governat per la socialista Amparo Marco amb el suport de Compromís. L’escrit considera que “hi ha un prejutjament” per part del titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló i al·ludeix a “indicis més que raonables d’una imparcialitat judicial compromesa”.

L’advocada Polonia Castellanos assegura que és “evident” la pretesa “animadversió” del magistrat cap a l’entitat ultraconservadora i fins i tot deixa caure que “sol·licita tots els casos interposats per Advocats Cristians (...) per poder desestimar-los tots i cadascun”. A més, també afig que l’associació “ha tingut coneixement” que el jutge “té familiars de primer i segon grau que han detingut un càrrec polític designat pel PSOE o que han sigut nomenats per a un lloc polític de l’Administració també a proposta del PSOE i Compromís”.

No obstant això, l’escrit de recusació no detalla ni de quins familiars es tracta ni en quins llocs haurien sigut designats. Una portaveu d’Advocats Cristians no ha contestat les preguntes d’aquest diari sobre els pretesos indicis a què al·ludeix l’escrit al·legant la impossibilitat de localitzar el departament jurídic la vesprada de dimecres.

La competència per a instruir l’incident de recusació, segons la Llei orgànica del Poder Judicial (LOPJ), correspon a un magistrat de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana designat segons el torn establit per ordre d’antiguitat (l’escalafó en la carrera judicial).

“El dret d’aquesta part a un jutge imparcial i la mera aparença de vinculacions familiars polítiques seria motiu més que suficient perquè el jutge mateix s’haguera inhibit, en compte de sol·licitar expressament enjudiciar els casos que aquesta part té contra ajuntaments governats per PSOE i Compromís per procedir sistemàticament a l’exoneració d’aquests ajuntaments i amb condemna expressa a costes a aquesta part, de manera dissuasiva”, assenyala la lletrada.

El contundent escrit repassa cinc procediments contra el consistori en què el titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló no els va ballar l’aigua. “En tots va conéixer el mateix jutjador i en tots el resultat va ser sempre el mateix, és evident que després d’aquesta quantitat de procediments, hi ha un prejutjament” per part del magistrat, lamenta l’incident de recusació. L’entitat ultra considera que concorre la causa perquè el jutge siga recusat, prevista en la LOPJ, de “tindre interés directe o indirecte en el plet o causa”.

Advocats Cristians destaca singularment la interlocutòria del jutge que va frenar la mesura cautelar de segrest d’un lot de llibres de temàtica LGTBI per als centres docents de Castelló. Una petició que la magistrada substituta va acceptar en un primer moment, propiciant una protesta generalitzada d’autors, entitats i editorials LGTBI i fins i tot del president argentí.

La mateixa jutgessa, també com a substituta, havia avalat prèviament una pseudoteràpia per a un pacient amb Covid, una decisió polèmica que va revoltar la comunitat mèdica. En el cas del segrest dels llibres, el titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló “va procedir a l’alçament de la mesura cautelar, amb imposició expressa de costes a aquesta part”, deplora Advocats Cristians.

Inici de les faenes de retirada

Aliens a les concentracions oposades, els operaris encarregats del trasllat del vestigi franquista han iniciat les faenes per al desmuntatge del monument del parc Ribalta de Castelló. La primera fase del projecte, amb un termini d’execució de sis setmanes i un cost de 62.589 euros, consisteix en la construcció d’una estructura de fusta que protegirà la creu durant el trasllat. Una vegada desmuntada, es transportarà fins a l’esplanada de l’església de Sant Tomàs de Villanueva, al barri de Rafalafena, la destinació escollida pel bisbat castellonenc per al monument franquista.

L’Ajuntament de Castelló també preveu endreçar l’espai que ocupava la creu franquista al parc. “Vam donar compliment a les lleis en matèria de memòria democràtica i amb aquest objectiu hem iniciat les obres de retirada de la creu dels caiguts del parc Ribalta”, ha explicat l’edil d’Obres i Projectes Urbans, José Luis López, en declaracions a la cadena autonòmica À Punt. “Un projecte amb què, a més, recuperem l’espai ocupat pel monument al parc Ribalta, integrant-lo en el bé d’interés cultural i prenent com a base els plànols anteriors a la instal·lació del monument que es retira, de l’any 1926”, ha afegit el regidor durant una visita a les faenes preliminars a la retirada.

El PP i Vox assisteixen a la concentració ultra

La concentració convocada per Advocats Cristians, a què s’han sumat representants del PP i de Vox, ha comptat a penes amb una desena d’assistents. La portaveu del PP a l’Ajuntament de Castelló, Begoña Carrasco, juntament amb altres edils del partit conservador, s’ha concentrat davant el monument erigit en la postguerra i ha reivindicat que la creu “és des del 1979 un monument resignificat i des de fa 43 anys ret homenatge a totes les víctimes de la violència, sense distinció”. “Per això ha de quedar-se on està”, ha dit Carrasco.

La portaveu adjunta de Vox en les Corts Valencianes, Llanos Massó, també ha acudit a la convocatòria d’Advocats Cristians i ha exhibit un cartell amb el lema ‘La creu no es toca’. El partit d’extrema dreta titla d’“atac als nostres símbols religiosos, patrimoni i història” la retirada del vestigi franquista.

El director de campanyes d’Advocats Cristians, Norberto Domínguez, ha assegurat que la retirada del monument als caiguts ha sigut una “decisió totalitària” i “un atac” a un símbol religiós de Castelló, “al seu patrimoni i a la seua història”.