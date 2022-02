Els ultres de l'operació Ario: xats incendiaris, acostaments a Vox i molt odi

El passat 25 de gener la Policia Nacional irrompia a la casa del suposat líder del grup nazi radicat a Alcoi (Alacant) per a buscar proves de la seua activitat. Els agents, per ordre del jutjat número 3 de la ciutat, portaven mesos monitorant els seus moviments i converses per a estar atents a qualsevol signe de continuïtat a l'amenaça que havia llançat per WhatsApp uns mesos abans: "Per a l'any que ve planegem iniciar la violència armada als carrers”. Abans de començar el registre, l'acusat J.A.R.M va demanar els agents que cridaren "David", perquè ell li proporcionaria un advocat per a la seua defensa. Els va donar el telèfon.

Aqueix "David", segons consta en les diligències del cas, és David Abad, l'únic regidor de Vox a Alcoi, que va rebutjar tindre res a veure amb ell i no li va prestar l'ajuda que demanava. Des del partit a Alacant aclareixen a elDiario.es que el detingut no tenia cap mena de relació amb Vox, ni per pertinença ni per col·laboració, i que la relació d'aquest arrestat amb l'edil era personal i esporàdica. David Abad, alcoià de 48 anys, va ser el cap de llista de Vox a Alcoi en les eleccions municipals, quan la formació ultradretana va obtindre una butaca en el saló de plens amb quasi 1.600 vots en setena posició en la primera participació electoral del partit en la localitat.

Segons es desprén del cas, el regidor de Vox a Alcoi i el suposat capitost del grup nazi investigat en l'operació Ario es coneixien, encara que no hi ha cap prova que participara en les seues activitats investigades ni que mantingueren una relació estreta ni s'ha dirigit cap mena d'investigació contra ell. La Policia Nacional va registrar una primera conversa que suposadament van tindre per telèfon a l'abril de 2021, quan el líder del grup i l'edil i portaveu de Vox es van citar en una cafeteria de la Plaça Espanya, a pocs metres del seu despatx en el consistori.

El motiu de la cita, tal com van comprovar els agents, no tenia a priori res a veure amb el grup ultradretà i violent que estaven investigant. L'ara imputat va arribar a la cafeteria amb dues persones desconegudes per als agents que, segons van dir els assistents a la reunió, eren "membres de la dissidència del règim veneçolà encapçalat per Nicolás Maduro". L'acusat va comentar la situació política d'Espanya i Veneçuela sense que els agents registraren gens d'interés en aquesta reunió ni tampoc la intervenció de l'edil.

No consten més reunions o converses intervingudes per la Policia Nacional en el marc d'aquesta investigació, ni que el jutjat mostrara major interés per la relació del suposat líder del grup nazi amb el regidor de la ultradreta. Fins que nou mesos més tard J.A.R.M va ser detingut i en el registre de la seua casa a Alcoi va demanar que els agents cridaren a l'edil perquè li assignara un advocat i poder defensar-se. Primer no va agafar el telèfon i quan els agents van donar amb ell, va assegurar que "no coneix el detingut i que conseqüentment no recomanarà cap advocat per a ningú". En aqueix moment se li va assignar un advocat d'ofici i el registre va seguir avant.

Els documents policials del sumari revelen que el d'Abad no era l'únic contacte d'aquest ultradretà amb el partit de Santiago Abascal, sense que això s'haja traduït en cap mena d'imputació o línia d'investigació. Compartia grups de WhatsApp amb alguns membres del partit, tal com revela el sumari, i va mantindre converses també amb una dona que ha sigut diverses vegades candidata de Vox a Barcelona i Catalunya en les eleccions generals de 2019, les municipals d'aqueix any i les autonòmiques de 2021, encara que mai ha obtingut representació en anar en els llocs més baixos de la llista i fins i tot com a suplent.

Aqueixes converses en les quals la Policia no identifica a la interlocutora però sí la titularitat del telèfon evidencien que aquest imputat compartia grups de WhatsApp, a vegades administrats per ell, amb alguns militants o simpatitzants de Vox a més d'altres persones. També que va visitar la seu de Vox a Barcelona juntament amb un altre acusat l'any passat.

Blogs, Twitter i xats

Pocs integrants del grup van arribar a veure's en persona, almenys que haja pogut detectar la Policia Nacional en les seues perquisicions, però tenien diversos punts digitals de trobada. La majoria participava en el xat de WhatsApp 'NacionalDemocrata' on s'abocaven missatges ultradretans però també ho feien en blogs i altres xarxes socials. El capitost del grup, per exemple, manejava llavors un blog on difonia escrits nazis, i diversos acusats tenien comptes de Twitter en les quals feien el mateix.

Segons la Policia, formava part d'una fase que un informe defineix com a "activisme digital" compost de diverses etapes: difusió d'odi, radicalització, adoctrinament i posteriorment captació de massa social. Els investigadors expliquen que darrere d'aquests plans es pot trobar, especulen, "l'actuació de grups amb un modus operandi similar a l'investigat en les presents actuacions, sent especialment la prevenció policial i judicial el factor principal que justificaria la no realització fins al moment a Espanya d'actes similars, desarticulant Grups Criminals similars en el seu estat embrionari".

La major preocupació dels investigadors està en els detinguts que semblaven disposats a anar més enllà d'internet, si bé encara queda una investigació llarga per davant. A casa d'un d'ells, els policies van trobar un manual d'elaboració d'explosius a més d'un revòlver en perfecte estat i que havia sigut disparat recentment. "Vull voluntaris amb collons", li va dir en una conversa a un interlocutor. "Vull caps tallats", va dir també en el xat 'NacionalDemocrata' a l'octubre de l'any passat.

Manifestació a Barcelona

Aquesta no és l'única ocasió en la qual els investigadors van detectar un acostament entre l'imputat, que guardava a la seua casa llestes amb noms de membres de PSOE i Unides Podemos i antigues i suposades matrícules de polítics independentistes, i el partit de Santiago Abascal, encara que no pertanguera al mateix i no col·laborara amb ells. El 13 d'octubre de 2021 els agents van detectar i van reflectir una "visita a la seu de Vox" a Barcelona a les cinc i mitja de la vesprada acompanyat d'un altre imputat, encara que no reflecteixen ni què feia allí ni tampoc si es va reunir amb algú o només va passar per davant de la seu. El que sí figura en altres punts del sumari és la raó per la qual estava a Barcelona.

L'atestat principal del cas recull com un dia abans, el 12 d'octubre de 2021, el líder de l'autoproclamat Partit Nacional Demòcrata –sense registre ni afiliats coneguts– va acudir a la tradicional manifestació ultradretana que diferents partits feixistes i nazis van convocar a la ciutat. Aqueix dia, segons les vigilàncies policials, va estar físicament amb Lionel G.R, un altre dels investigats, una de les poques trobades reals entre els membres del suposat grup recollits pels investigadors. Un integrant del grup que, segons les perquisicions, tenia contacte amb la ultradreta francesa i que va afirmar haver fet "vigilàncies" amb un altre dels membres del grup en la capital catalana. A més va ser, en el seu moment, representant del partit "Nosotros", formació que lidera l'exedil del PP a Palafolls (Barcelona) Óscar Bermán.

El 12 d'octubre la ultradreta va convocar una manifestació en Montjüic com cada any en el dia del festiu nacional del 12 d'octubre amb la presència de partits ultres com Democracia Nacional, convocant de l'esdeveniment, i amb diferents banderes i simbologia ultradretana. Prèviament, al matí, Vox havia protagonitzat amb altres col·lectius una ofrena floral en l'estàtua de Colón situada en el port de Barcelona. Un dia després, el líder del grup acudia a la seu de Vox, encara que els investigadors no especifiquen si va entrar o si simplement es va quedar a la porta. Havia quedat amb Lionel G.R per a anar allí encara que sense que conste el que van fer en la seu.

Les xarxes socials del principal imputat reflecteixen que va dirigir diversos missatges públics a diferents dirigents de Vox, i al propi partit, que almenys de manera pública no van rebre resposta. "Algun problema si col·laborem amb Vox Alacant i Alcoi?", va preguntar en 2018 mentre assegurava llavors representar a una formació que, com el Partido Nacional Demócrata, tampoc existeix com a tal. Va arribar a preguntar a un periodista per la direcció de la seu de Vox a Alcoi sense rebre tampoc resposta.

Els perfils de diferents imputats en diferents xarxes socials analitzats pels investigadors revelen una relació ideològica conflictiva i fins i tot contradictòria d'aquest grup d'ultradretans amb el partit de Santiago Abascal. Molts d'ells van llançar durant un temps dures crítiques a Vox per la seua postura respecte a Israel i altres van cridar a afiliar-se al partit per a després criticar amb duresa la seua proximitat al PP.