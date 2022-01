Els usuaris, escèptics davant el pla de xoc del Govern per als Rodalia valencians: “Les propostes han d’anar acompanyades de pressupost”

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, es va comprometre dimarts passat amb el president Ximo Puig a presentar la setmana vinent un paquet de mesures de xoc que es poden aplicar a curt termini per solucionar la “situació d’emergència” que pateix el servei valencià de Rodalia. Des de les plataformes Indigats amb Renfe i Usuàries del Tren València, i a l’espera que es concreten les paraules de la titular de Transports en l’executiu de Pedro Sánchez, celebren que el cap del Consell traslladara al Govern les queixes de la societat valenciana, encara que lamenten “profundament” que s’haja hagut d’esperar fins a arribar a una situació “límit i catastròfica”.

Així doncs, confien que el paquet de mesures anunciat per la titular de Transports no es reduïsca a “fer devolucions exprés”, a fer “unes poques contractacions” per cobrir jubilacions i a dur a terme millores en l’app de les línies i Twitter. “Esperem que les propostes vagen acompanyades d’un pressupost que solucione un problema estructural, que pose en valor un mitjà de transport essencial del servei de què depenen milers de valencians i no continue dilapidant diners públics en un AVE que no resol el problema de mobilitat de la majoria de la societat valenciana”.

“Desprotecció i abandó”

Des d’aquestes plataformes ciutadanes lamenten que haja de ser la societat civil la que “alerte i denuncie” aquesta situació de “desprotecció i abandó” per part d’un Ministeri “que no és capaç de detectar la deterioració” de la Rodalia valenciana i l’“actuació negligent” dels gestors de les empreses públiques Renfe i Adif a l’hora de posar una solució al problema.

En opinió d’aquests col·lectius, “s’han traspassat línies que mai s’haurien d’haver permés, com la reducció desproporcionada d’horaris, les cancel·lacions reiterades de trens i la pèrdua escandalosa de viatgers”. “Pensem que hi ha hagut una sèrie de negligències en la gestió que haurien de portar a depurar responsabilitats i actuar en conseqüència”, afirmen, i denuncien que mai s’havien cancel·lat trens “amb la naturalitat que s’ha fet en els últims anys”.

Dèficit històric

A parer seu, el dèficit històric que arrosseguen la Rodalia i Mitjana Distància valencians resulta “difícil de compensar amb paquets de mesures superficials que ens recorden el pla de xoc del 14 de febrer de 2020, entre el secretari de Transports que llavors era Pedro Saura, i el conseller d’Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España que, a la vista està, ens ha portat al moment actual”

Indignats amb Renfe i Usuàries del Tren València tampoc entenen que la Generalitat es limite a sol·licitar el traspàs de competències, “ja que el problema és d’uns gestors a qui cal demanar responsabilitats i canvis en la seua política de gestió, en què es consideren les necessitats dels usuaris i que es tinguen en compte les variables socials, ambientals i econòmiques”. El traspàs de competències “no garanteix una bona gestió”, i apunten que d’exemples “n’hi ha molts, en què acaben privatitzant i reduint serveis”.

El problema, insisteixen, no és Renfe o Adif, sinó “la seua política de gestió, que manté uns índexs de fiabilitat baixíssims i no és una alternativa real de transport públic”.