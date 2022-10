Els valencians van destinar 3.586 milions d’euros a jocs d’atzar el 2021, un 26% més que el 2020

El Consell ha rebut l’informe anual de la situació del joc a la Comunitat Valenciana corresponent al 2021, emés per la Comissió del Joc i elevada per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Segons l’informe, el 2021 la Generalitat va fer un total de 50.533 actuacions de control i inspecció en els establiments de joc i hostaleria, quasi un 5% més de les que es van fer el 2020 (48.478) amb l’objectiu d’“evitar les pràctiques il·legals, fomentar polítiques de joc responsable i previndre i lluitar contra el joc patològic, especialment en menors i persones vulnerables”.

De fet, a conseqüència de l’increment de les inspeccions i les actuacions de control, la Generalitat Valenciana ha iniciat durant el 2021 un total de 69 expedients per faltes molt greus (un 25,45% superior a les 55 registrades el 2020) fonamentalment per joc il·legal en locals no autoritzats o venda de cupons il·legals (43 sancions), i les altres 18 per un control deficient d’admissió (com ara menors o persones inscrites en el registre de prohibits), a més de publicitat no permesa.

Quant als expedients iniciats per faltes greus i lleus, es constata igualment un fort ascens respecte del 2020, en incrementar-se de les 80 del 2020 a 204 el 2021, cosa que suposa un augment del 155%.

D’aquesta manera, la Generalitat ha registrat un augment de l’import de les sancions imposades durant l’any 2021, que ha arribat a 637.840,60 euros, un 33,63% més que el 2020, any en què l’import de les sancions imposades va ser de 477.323,60 euros. A més, la major part de les sancions (430.606 euros) corresponen a sancions per faltes molt greus.

La Generalitat ha recordat als establiments de joc que tenen l’obligació de tindre controls d’admissió amb les dades relatives al Registre de Prohibits, que els permeten verificar en temps real si els clients tenen acceptada l’entrada o no. El 2021 s’han autoritzat 918 noves inclusions en el Registre de Prohibits, especialment per a sales de bingo i casinos; mentre que s’ha alçat la suspensió a 487 persones.

Import jugat i modalitats

Pel que fa al flux de diners circulants destinats al joc a la Comunitat Valenciana (joc presencial, Loteries de l’Estat i ONCE), el 2021 ha suposat un total de 3.586 milions d’euros, un 25,79% superior al de l’exercici 2020, distorsionat per la pandèmia i les xifres globals de joc del qual es van reduir fins a 2.851 milions d’euros.

D’aquesta manera, les xifres posen de manifest la consolidació de la reducció dels imports jugats des de l’entrada en vigor de la nova llei del joc el 2020 i que té com a objectiu la prevenció del joc patològic. D’aquesta manera, els imports registrats en 2021 encara se situen lluny dels 3.971 milions registrats el 2017; els 4.022 milions de l’any 2018, o els 4.230 milions a què es va arribar el 2019.

Per sectors, l’import més alt es concentra en els jocs presencials competència de la Generalitat, com són casinos, bingos, apostes, sales i màquines recreatives i d’atzar, que el 2020 van ascendir a un total de 2.210 milions d’euros (el 62% de l’import jugat). D’aquesta manera, s’ha registrat un increment de les quantitats destinades a aquest sector respecte del 2021 d’un 26,51%, en què es van jugar 1.747 milions d’euros, tot i que les dades encara són un 23,3% inferiors a les registrades l’últim any prepandèmia, en què es va arribar a 2.900 milions.

Per modalitats de joc presencial, les màquines recreatives (tipus B i C) són a les que s’ha destinat la major part de l’import jugat, amb 1.710 milions d’euros, molt lluny del registrat en bingos (219 milions d’euros, un 9,25% menys que el 2020), casinos (61 milions, un 19,6% més) i apostes (220 milions d’euros, un 9,47% menys que el 2020).

No obstant això, cal assenyalar que des de l’entrada en vigor de la Llei 1/2020 s’observa una reducció significativa de les màquines auxiliars i d’apostes del 35%, majoritàriament en establiments d’hostaleria. Reducció que també es registra en el nombre de màquines d’atzar (tipus B), del 4%; així com en les de tipus C, que han disminuït un 16,7% en l’últim any.

Pel que fa als jocs de competència estatal, comercialitzats a la Comunitat Valenciana, el volum de vendes dels jocs dependents de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (Selae), també van experimentar un augment significatiu respecte de l’exercici anterior. Així doncs, tant en el joc de Loteria Nacional com en el joc de la Primitiva i les seues variants, les quantitats jugades van ascendir a més de 1.118 milions d’euros, cosa que va suposar un augment del 21,26% respecte de l’exercici anterior, i del 2,5% respecte de l’any 2019.

Finalment, els jocs gestionats per l’ONCE, en les diferents modalitats, van ascendir el 2021 a més de 258 milions d’euros, quantitat un 41,76% superior a la jugada el 2020, que va superar els 182 milions i semblant a la xifra jugada el 2019.

Quant al valor mitjà de les quantitats jugades per habitant major de 18 anys a la Comunitat Valenciana, s’arriba ja a 855 euros, cosa que suposa un 16,96 més que la quantitat mitjana registrada el 2020 (que va ascendir a 731 euros). D’aquest import, la major part (527 euros) els valencians i valencianes la destinen al joc privat; 266 euros anuals a la Loteria Nacional i Primitiva i 62 euros anuals a jocs de l’ONCE.

Més de 102 milions d’euros recaptats

Pel que fa a l’import recaptat per tributs i taxes vinculats al joc, durant el 2021 la Generalitat ha recaptat en impostos propis sobre el joc presencial un total de 102,9 milions d’euros, un 0,66% menys que l’any 2020. A aquesta quantia caldria sumar la procedent del joc en línia, de competència estatal i que ascendeix a 17 milions d’euros, cosa que suposa un descens del 7,53% sobre la recaptació de l’any 2020.

Cal destacar que el Consell va establir durant el 2021 mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 i, entre aquestes, una bonificació del 100% de la quota íntegra del tribut sobre l’explotació de màquines i aparells automàtics, corresponent al segon trimestre natural, conseqüència del tancament.

També es va fixar una altra bonificació del 100% de la quota íntegra del tribut sobre l’explotació de les màquines i els aparells automàtics corresponent al primer trimestre natural que es van donar de baixa a conseqüència del cessament definitiu de l’activitat del negoci on estaven instal·lades.

Atesos els diferents subsectors, i sense tindre en compte el joc en línia, de competència estatal, la xifra recaptada a la Comunitat Valenciana es distribueix de la manera següent: 69,4 milions procedents de màquines recreatives i d’atzar; 13,2 milions d’apostes; 17,5 milions dels bingos i 2,6 milions dels casinos.

763 empreses inscrites en el Registre

Les dades de l’informe reflecteixen a més, que un total de 763 empreses despleguen ja alguna activitat vinculada al joc presencial privat, quatre menys que el 2020, i són les responsables de gestionar un nombre limitat de salons o bingos i que disposen d’autorització per a un nombre determinat de màquines recreatives i d’atzar.

En concret, el 2021 hi ha registrats 523 sales de joc, 64 sales de bingo, 28 locals específics d’apostes, 3 casinos i 2 sales apèndix.