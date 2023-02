Els veïns de Benimaclet exigeixen a Delegació del Govern celeritat en la identificació de l’agressor amb àcid

L’Associació Veïnal de Benimaclet ha remés una carta a la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, per preguntar-li per la investigació oberta arran de l’atac registrat dissabte passat contra els participants en un acte en homenatge a Guillem Agulló, celebrat en aquest barri de València, després de llançar-se un líquid corrosiu des d’un edifici. L’entitat recorda que diverses de les persones participants van patir cremades a conseqüència de l’agressió.

En la missiva, l’entitat veïnal, després de fer un relat dels fets, considera que “accions intolerables com aquesta són un vertader atemptat contra la convivència veïnal i han de ser reprimides amb la contundència que es mereixen perquè no es tornen a repetir ni en el barri ni enlloc i dissuadir possibles emuladors”.

Per aquest motiu, l’associació sol·licita que se la informe “de les accions posades en marxa per les forces de seguretat de l’Estat, sobre el tipus de líquid corrosiu que es va utilitzar i si ja han localitzat i han identificat la persona responsable”.

Fonts pròximes al cas consultades per elDiario.es van assegurar que fins a la vesprada de dimarts no tenien constància de la carta esmentada i van informar que “la investigació policial està en curs des del mateix moment en què es va tindre coneixement dels fets” i van afegir que, “com que és una investigació en curs que es du a terme per la Policia Nacional, tant per a l’esbrinament dels responsables com per a analitzar el líquid abocat per la brigada de policia científica, no pot donar-se més informació pel perjudici que pot causar per al desenvolupament d’aquesta investigació policial”. Finalment, confirmen que s’han recollit igualment les 12 denúncies dels perjudicats en l’atestat policial esmentat.

Des del Centre Social Terra, organitzador de l’homenatge a Guillem Agulló en què es va produir l’incident, han comentat que estan reunint documentació per presentar una denúncia col·lectiva i que dijous tenen previst fer un altre acte en memòria del jove antifeixista assassinat per l’extrema dreta a què assistiran els seus familiars