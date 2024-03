Els Verds demanen a Europa mà dura en la normativa ambiental i alerten de l’amenaça de l’ampliació del port de València

“Estimada presidenta de la Comissió. Ens agradaria expressar la nostra profunda preocupació per l’enfocament actual de la Comissió als procediments d’infracció”. Aquest és el començament de la carta que el 18 de març passat van remetre els portaveus del grup parlamentari europeu Els Verds, Terry Reintke i Philippe Lamberts, a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en què mostren la seua preocupació pels problemes i les contradiccions que es troben en la implementació de la legislació ambiental comunitària per a garantir-ne el compliment i sancionar, si escau, els estats membres que la incomplisquen.

Segons la missiva, “en aquest moment, l’estratègia general d’aplicació de la Comissió es basa en una completa avaluació política discrecional sobre la conveniència d’iniciar o no un procediment d’infracció”. I afig: “La situació de molts procediments d’infracció molt importants incoats contra els estats membres confirma des de fa molt temps la Comissió no respecta el seu objectiu declarat, concretament, garantir que els estats membres complisquen la legislació de la UE al més prompte possible, a fi de no assumir el cost de l’incompliment, en termes de danys ambientals duradors o irreversibles”.

El document posa com a primer exemple d’aquests problemes a l’hora d’aplicar la legislació ambiental europea la polèmica ampliació del port de València, en concret, diu que “nombroses denúncies demostren que l’ampliació del port de València podria ser devastadora per a l’Albufera, Xarxa Natura 2000, un espai d’importància vital per a la biodiversitat, considerant que no s’ha presentat cap avaluació d’impacte ambiental adequada”, un aspecte que està judicialitzat en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Segons la missiva, fins al 23 de febrer de 2024, “hi ha 1.600 procediments d’infracció oberts per violacions sistemàtiques del dret de la UE per part dels estats membres detectades per la Comissió Europea, una gran part dels quals es van mantindre durant anys estancats en la fase precontenciosa sense remissió al Tribunal de Justícia Europeu”.

Per aquest motiu, afig que “la implementació de la legislació mediambiental fonamental dels estats membres és deficient, fins i tot dècades després de l’entrada en vigor”, ja que les mesures d’aplicació per part de la Comissió continuen sent lentes. “Sovint implica anys processar una queixa fundada, a vegades només per a tancar-la després sense proporcionar raons, o a vegades inexistents per complet. Durant aquest temps, el medi ambient continua deteriorant-se igual que la confiança en les institucions i l’estat de dret”.

Davant aquesta situació, Els Verds han demanat a Von der Layen accions exhaustives, efectives i ràpides per a posar fi a les violacions de la legislació europea per part dels estats membres, seguretat jurídica i transparència en el tractament de les infraccions i un mecanisme conjunt entre la Comissió i el Parlament Europeu perquè els eurodiputats, com a representants dels ciutadans, tinguen accés a tots els intercanvis de documents entre els serveis de la Comissió i les autoritats nacionals sobre les irregularitats detectades en la legislació de la UE“.

Com ja va informar elDiario.es, la Comissió Europea va advertir fa poc que “d’acord amb la Directiva sobre els hàbitats, abans d’acceptar un projecte que puga afectar significativament un espai Natura 2000”, en referència a l’ampliació del port de València, “les autoritats competents han d’avaluar i confirmar adequadament que no hi haurà repercussions per a l’espai”.