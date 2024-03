Empleades de neteja de 15 instituts de València, sense cobrar per impagaments d’Educació: “No puc pagar el lloguer, perdré la casa”

“De moment no hem cobrat el mes de febrer i no hi ha aparença que a curt termini se solucione el problema. No he pogut pagar el lloguer, que són 400 euros dels 994 euros que tinc de nòmina, i si aquesta situació es prolonga, perdré ma casa. A més m’he vist obligada a tornar rebuts i cada devolució em suposa una penalització de 35 euros. A una altra companya li llevaran el cotxe, perquè no ha pogut pagar la quota. La situació és desesperant”. Aquest és el testimoniatge d’una de les 90 empleades (prefereix no identificar-se) de Cleanzcom, empresa adjudicatària del servei de neteja de 15 instituts de la zona de l’Horta Sud que pateixen a hores d’ara un calvari pel retard en l’abonament de la nòmina del mes de febrer, a conseqüència dels retards de la Conselleria d’Educació en el pagament de les diferents mensualitats a la contractista: “El professorat ha convocat una protesta amb pancartes en els instituts per al pròxim 21 de març, perquè nosaltres, les empleades, tenim una penalització d’un 20% del salari si fem qualsevol acció que puga perjudicar l’empresa”, assegura.

La responsable del sector neteja de la província de València pel sindicat UGT, Raquel Rodríguez, ha demanat celeritat en la cerca de solucions tant a l’empresa, que ja està uns quants mesos sense cobrar de la conselleria, com al departament mateix que dirigeix el conseller José Antonio Rovira (PP). En la mateixa línia, el responsable de zona de l’Horta Sud de CCOO, Miguel Ángel Salcedo, ha comentat que hi ha preocupació per si tampoc se’ls abona la nòmina de març, encara que ha explicat que Educació els va garantir en una reunió recent que pagaria les factures pendents a l’empresa d’ací a deu o quinze dies.

La conselleria ha informat elDiario.es que les factures de gener i febrer estan en mans de l’interventor i que, una vegada les fiscalitze, “ja és immediat el pagament i es demana prioritat a la tresoreria d’Hisenda per a formalitzar-lo”, per la qual cosa afirma que “podria ser aquesta mateixa setmana si es fiscalitza”

Quant a la factura de desembre, “l’empresa va proporcionar malament les dades del compte a ingressar, i està solucionant-se”, assenyala el departament d’Educació, al mateix temps que recorda que, “independentment que l’Administració puga experimentar un retard en el pagament, això no eximeix l’empresa de pagar els seus treballadors”.

El PSPV denuncia retallades en el pla Edificant

El portaveu socialista d’Educació en les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha advertit del retorn “al model dels barracons” arran de les retallades de Mazón al Pla Edificant i ha criticat que des del Consell “no s’aposte per l’educació pública”. A més, ha assenyalat que les institucions “no poden permetre que hi haja clivelles en el sistema educatiu i han de garantir una educació pública de qualitat”. També ha assenyalat que Mazón “ha retallat un 40% en la construcció i la rehabilitació de centres escolars, un percentatge que suposa 122 milions d’euros en retallades”.

Per tot això, Lorenz ha plantejat un acord comú entre tots els grups polítics per a invertir en l’educació pública. Així doncs, en el document es reconeix “la faena de tots els ajuntaments implicats en el programa Edificant”, es demana “paralitzar l’expedient de lesivitat obert per la Conselleria d’Educació davant les obres de renovació dels centres educatius per a les quals el Govern anterior havia compromés 68 milions d’euros”, i “continuar amb el Pla Edificant en els 178 municipis i 341 centres educatius previstos”. En l’acord presentat per Lorenz, es recorda “l’anunci de Mazón durant la campanya electoral de finalitzar totes les obres educatives de la Comunitat Valenciana en el curs 2024-2025”.