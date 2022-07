Una enquesta revela que el 80% de les víctimes de delictes d’odi no denuncien les agressions

El 80% de les víctimes de pretesos delictes d’odi no han denunciat per por de no ser escoltades, no tindre proves o evitar el conflicte, segons una enquesta de l’Informe 2020 de delictes d’odi elaborat per SOS Racisme del País Valencià. L’ONG ha preguntat per les experiències de persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que en el 59% dels casos afirmen que han patit algun tipus de delicte d’odi.

SOS Racisme ha analitzat les dades estadístiques sobre delictes d’odi del Ministeri de l’Interior corresponents a les tres províncies valencianes. Així doncs, el 2020 hi hagué 151 fets coneguts relacionats amb delictes d’odi en el territori valencià, a més de 47 detinguts o investigats.

El Ministeri de l’Interior assenyala que en aquest exercici es van aclarir un total de 116 fets vinculats a delictes d’odi (la majoria per orientació sexual o orientació de gènere i per racisme).

L’informe de SOS Racisme també al·ludeix als relats obtinguts en grups focals sobre delictes d’odi en les tres capitals valencianes. Les taules, que van reunir activistes i representants de col·lectius de migrants, van concloure que resulta necessari l’ús d’un “llenguatge inclusiu i antiracista” i la sensibilització sobre delictes i actes d’odi amb vista a les institucions educatives.

El grup focal d’Alacant va reunir huit persones de diverses nacionalitats que van compartir experiències viscudes com a víctimes de delictes d’odi. “Es van poder identificar situacions que han sigut delictes d’odi, però que no es van arribar a denunciar, bé pel desconeixement de les maneres de fer-ho o perquè aquestes han sigut promogudes per persones d’autoritat i, en aquest últim cas, hi ha por de les víctimes d’actuar o denunciar”, assenyala l’informe.