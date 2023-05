Enric Morera s’acomiada de les Corts Valencianes: “No he expulsat ningú i s’han abordat debats importants”

Enric Morera (Oliva, 1964) s’acomiada de la presidència de les Corts Valencianes després de dues legislatures com a segona autoritat autonòmica. “Ha sigut un honor i una satisfacció haver millorat la institució en els àmbits de la política parlamentària i de la gestió interna, amb el mateix pressupost”, diu Morera. El polític de Compromís, peça clau de la coalició per a cedir el pas al lideratge de Mónica Oltra durant l’última legislatura del PP en el poder autonòmic, destaca el seu perfil dialogant i assossegat: “No he expulsat ningú i s’han pogut abordar els debats importants de la societat valenciana”.

El president de les Corts Valencianes va ser un dels fundadors de la Unitat del Poble Valencià el 1983, l’embrió del Bloc Nacionalista Valencià. Després d’una llarga travessia en el desert, sense superar la infranquejable barrera electoral del 5%, la trajectòria de Compromís s’encarrilaria a partir del 2007, amb una presència en el parlament valencià i amb la funció d’ariet dels governs populars, primer de Francisco Camps i, després de la seua dimissió, d’Alberto Fabra.

El 2015, amb la victòria del Pacte del Botànic, Morera va accedir a la presidència de la cambra autonòmica, un lloc de la màxima representació institucional. “Hem fixat una posició valenciana davant un estat cada vegada més centralista, que no compleix aspectes com la igualtat en matèria de finançament”, assenyala.

En aquestes dues legislatures, el seu objectiu ha sigut “fixar una posició valenciana” i “dignificar la institució”. A més, Morera també destaca la “participació activa” en la Conferència de les Assemblees Legislatives Regionals d’Europa (CALRE), com a ponents en l’informe sobre la diversitat lingüística, o la creació del Premi Guillem Agulló, destinat a persones que han destacat en la defensa dels drets humans i en el combat de l’odi.

“Hem connectat amb totes les entitats positives del país i hem acollit persones que defensen els drets humans a escala del món”, afirma el president de les Corts Valencianes. “Tenim les competències que tenim, però la nostra competència és el món sencer”, afig.

L’última legislatura que tanca l’etapa de Morera al capdavant de la cambra autonòmica va estar marcada per la irrupció de l’extrema dreta, amb el nou grup parlamentari de Vox. Fins a un cert punt, el parlament valencià ha mantingut una certa calma tibant. “Sí que és cert”, reconeix Morera, que “ens arriben les crispacions i les notícies falsejades que es generen en la Villa y Corte en l’àmbit de l’Estat”.

Malgrat això, “hem gaudit d’una pau i d’una certa capacitat per a abordar debats”, sosté el dirigent de Compromís, que no oculta que la crispació “dificulta radiografiar els problemes” de la societat valenciana. Per contra, Enric Morera destaca la creació de diversos “àmbits de reflexió estratègica” com les comissions d’estudi.

Una “posició equànime”

La posició del president de les Corts Valencianes, per una qüestió institucional i fins i tot espacial, s’erigeix en mirador privilegiat de la dinàmica del debat parlamentari. Encara que també suposa un cert desdoblament pel fet de formar part d’un grup parlamentari de la cambra, però tindre la missió d’ordenar i moderar els debats amb equanimitat. “Hem pogut crear un clima de respecte i de debat molt superior al que observe en altres comunitats autònomes o en altres parlaments regionals europeus”, afirma Morera, que assegura que és una “mostra de qualitat democràtica”.

A més, el paper d’un president de la institució inclou, a vegades, frenar les eixides de to de propis i estranys. “Som una expressió del que vivim en la societat, hem de canalitzar els conflictes amb debats i propostes”, reflexiona Morera. “En aquest sentit, has de guanyar-te el respecte”, postil·la.

“No ets un president de part i has de mantindre una posició equànime, intentar mitjançar i ser objectiu a l’hora d’administrar, regular i articular la dinàmica dels debats”, explica el polític valencià. “Hem de ser respectats i el respecte es guanya amb equanimitat”, afig. “Potser el meu caràcter hi ha ajudat o també la visió que el meu objectiu era poder culminar el treball amb una acceptació per part de tots els grups parlamentaris, crec que s’ha aconseguit un bon clima per a poder articular els debats necessaris”, conclou Morera. En definitiva, “exercir com a president suposa estar per damunt de les dinàmiques partidistes”.

Després del fracàs en el procés de primàries de Compromís, Enric Morera afronta els seus últims dies en la presidència de la cambra autonòmica amb l’objectiu “en el futur immediat” de col·laborar amb la coalició “per aconseguir revalidar les majories”.

“Estic tranquil perquè me’n vaig amb les piles carregades per a afrontar reptes en els àmbits que siguen i sempre és una bona carta de presentació la faena feta”, conclou.