Una entitat presidida per una exregidora del PP, darrere d'una campanya contra la gestió pública de l’hospital de Torrevella

“A l’hospital de Torrevella, els familiars amb sacs de dormir on acompanyar als malalts”. Aquesta és una de les moltes situacions falsejades que reflecteix un pamflet que s’ha distribuït en l’últim mes pel nucli urbà de Torrevella amb l’objectiu de desacreditar el funcionament de l’hospital després de la recuperació de la gestió pública per part de la Conselleria de Sanitat, una vegada finalitzada la concessió de 15 anys atorgada pel PP a Ribera Salud.

Fonts de l’hospital de Torrevella han assegurat que no tenen coneixement que s’hagen donat les diferents situacions que relata el pamflet imprés que, malgrat mancar d’una signatura explícita que el promoga, convida a posar queixes en el fòrum de Facebook ‘Afectats per la reversió de l’hospital de Torrevella’, administrat per ‘Sanitat excel·lent, plataforma ciutadana’, entitat la presidenta de la qual és María del Carmen Mateo Bosch, exregidora del PP de l’Ajuntament de Torrevella. Aquest diari va tractar de contactar amb la plataforma a través de la seua pàgina web sense haver obtingut resposta.

En el document distribuït pels edificis de la localitat es reprodueixen comentaris en xarxes socials de l’estil “quina merda d’hospital se’ns ha quedat després de la reversió, ho dic així: És una merda!”, També afirma emulant un titular de premsa: “El caos, amo de l’hospital de Torrevella sis mesos després de la reversió”. Fonts de l’hospital asseguren que molts dels testimoniatges són directament falsos.

L’entitat a més és molt pròxima a Ribera Salud, com demostra el fet que l’empresa haja patrocinat el club de Gimnàstica de Jennifer Colino, membre de la directiva, i el d’atletisme de Luis Manuel Corchete, també directiu. A més, en l’executiva de la plataforma figura com un dels fundadors Jorge Esteve, empleat de l’hospital contractat en l’època de Ribera Salud al capdavant del departament sanitari i membre del Sindicat Independent, organització molt crítica amb la reversió pública.

Ribera Salud és una empresa valenciana propietat de l’americana Centene Corporation, el director executiu europeu de la qual és Alberto de Rosa, germà del senador valencià del PP Fernando de Rosa.

Menys empleats i quiròfans tancats abans de la reversió

L’hospital de Torrevella i tot el seu departament de salut va tornar a la gestió pública directa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el 16 d’octubre passat, una vegada finalitzat el contracte de 15 anys adjudicat en l’època del PP a l’empresa Ribera Salud.

Aquesta és la segona àrea sanitària gestionada per l’empresa esmentada que recupera el Govern valencià, després de fer el mateix amb la de l’hospital d’Alzira a l’abril del 2018, el primer que es va privatitzar. La següent serà la de Dénia, també en mans de Ribera Salud.

La consellera de Sanitat llavors, Ana Barceló, va retraure a Ribera Salud el mes de març passat en les Corts la situació en què Ribera Salud va deixar el departament de salut de Torrevella una vegada va deixar de gestionar-lo.

Segons la consellera, en matèria de recursos humans, “la política d’acomiadaments duta a terme un mes abans de la reversió va privar el departament de 200 professionals, donant per acabats els seus contractes”, la qual cosa va deixar una activitat assistencial de mínim: “Quiròfans tancats, plantes tancades, múltiple equipament compartit amb el departament de salut del Vinalopó que gestiona la mateixa empresa (un equipament que dies abans del 16 octubre hi havia sigut traslladat), el TAC en arrendament amb finalització del contracte coincidint amb la reversió, l’equip de ressonàncies amb múltiples problemes tècnics, sense laboratori d’anàlisis clíniques, sense laboratori d’anatomia patològica, amb un magatzem inhabilitat i demores pels núvols”.

Per a pal·liar tota aquesta situació, la Conselleria té prevista una inversió de 30 milions d’euros fins a l’any 2024 11 milions dels quals es destinaran a ampliar l’hospital i 10 a nous centres de salut.