Una entitat ultra recorre contra l’enderrocament de la creu franquista de Castelló: “És propi de terroristes”

La Fundació Espanyola d’Advocats Cristians ha sol·licitat mesures cautelaríssimes per paralitzar l’enderrocament de la creu franquista del Parc Ribalta de Castelló.

“El cas de la creu de Castelló, així com els enderrocaments duts a terme pels radicals d’Ernai al País Basc, són una mostra de la persecució a símbols cristians que hi ha a Espanya, cosa que ens recorda els talibans i que és propi de terroristes”, ha declarat la presidenta de l’entitat, Polonia Castellanos.

L’organització ultraconservadora manté un altre procediment contra la licitació de les obres per part de l’ajuntament de la localitat, governat per la socialista Amparo Marco, a l’espera de sentència per part del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Castelló.

La intenció del consistori és retirar la creu, instal·lada el 1944, de l’espai públic i cedir-la al bisbe Casimiro López Llorente. En cap cas derrocar-la, com sosté Advocats Cristians.

Per a Polonia Castellanos, que ha anunciat “mesures penals contra els responsables de l’enderrocament”, el desmuntatge del símbol franquista “suposa un greu atac contra la llibertat religiosa”.

Informe pericial

L’entitat considera que la licitació de les obres “incorre en irregularitats” i ha aportat un informe pericial elaborat per un arquitecte que adverteix que la retirada de la creu portaria aparellats danys en el monument que n’impossibilitarien la reposició en cas de sentència favorable.

El Comité Tècnic d’Experts per a la valoració de la retirada de vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura a la Comunitat Valenciana va avalar la retirada de la creu. L’entitat ultra fins i tot va aconseguir suspendre momentàniament el pressupost dedicat a memòria històrica del consistori. Finalment, la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) va tombar la suspensió del pressupost.