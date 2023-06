Entitats valencianes preparen un estiu calent contra el PP i Vox: “Estan en joc drets fonamentals”

Una concentració mensual per a protestar contra la retallada de drets per part del nou Govern autonòmic valencià del PP i Vox. És la proposta que han presentat dimarts 38 entitats de la societat civil per a la convocatòria d’una concentració divendres a la plaça de la Mare de Déu de València sota el lema ‘En memòria democràtica, ni un pas arrere’. Amb una periodicitat mensual, les concentracions pretenen visibilitzar la preocupació per no fer “ni un pas arrere ni en memòria democràtica ni en feminisme ni en llengua i cultura ni en defensa del moviment LGTBIQ+ ni en drets laborals, pensions dignes, dependència, migració, desnonaments, sanitat i educació”, explica en declaracions a aquest diari Ángel González, president de la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià.

El pròxim Govern valencià, format pel PP i Vox, “entre el que diuen i el que s’endevina, llançaran una ofensiva i un atac frontal contra la memòria democràtica”. “Volen derogar la Llei de memòria democràtica i intentaran paralitzar totes les exhumacions en curs de les fosses de víctimes del franquisme”, sosté González.

També “emprendran una política de retallada rere retallada en drets fonamentals i en serveis públics”, afig el president de la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià. “Aniran a un enxiquiment encara més gran i a una privatització quant a serveis públics fonamentals”, adverteix Ángel González. La convocatòria, una de les primeres contra el nou Govern valencià després de la concentració feminista coincidint amb la conformació de la nova cambra autonòmica, pretén celebrar-se mensualment.

“Eixim al carrer per cridar l’atenció de l’opinió pública, estan en joc els drets fonamentals, les llibertats democràtiques i els serveis públics”, afirma González. A la convocatòria s’han sumat, entre altres entitats, els sindicats Comissions Obreres, CNT i Intersindical i partits com Compromís, Esquerra Unida o Podem.

Càndida Barroso, representant de la Coordinadora Feminista, ha assenyalat que es necessita continuar recuperant la “memòria de les dones republicanes que van lluitar per la democràcia, la igualtat”. “En això ens va la vida, és la màxima de totes les dones que estem per la pau i no pels conflictes”. Barroso, en declaracions recollides per Europa Press, ha subratllat la necessitat d’apostar per la “veritat, justícia, reparació i no repetició” i ha remarcat que els discursos d’odi i discriminació que “concentren les ires cap a persones que discrepen” van “creixent com a bolets”.

Cristina Escrivá, de l’Associació Cultural Institut Obrer, ha remarcat que “qui no té memòria està malalt” i ha reivindicat la memòria i la cultura “laïcista, republicana, dels nostres avis que ens van mostrar els valors i el camí a seguir i a totes les persones assassinades pel feixisme”.

“Fer front a l’onada reaccionària”

Per part seua, Pedro Luis Alonso, de l’Associació Fossa 95 de Paterna, ha lamentat que el nou executiu autonòmic pot deixar en l’aire les exhumacions de víctimes del franquisme i ha assegurat que s’interromprà la línia de treball que va començar la Diputació de València el 2016 i que va continuar la Generalitat amb l’“esperança” de recuperar les restes de familiars.

Alonso ha apuntat també que, com que han transcorregut 84 anys des del final de la Guerra Civil i l’inici de la dictadura franquista, quan es produeix la identificació d’una víctima de la repressió, moltes vegades els seus fills “han faltat ja” o no estan en bones condicions.

Beatriu Cardona, d’Intersindical, ha argumentat que “és més important que mai que el sindicalisme de classe antifeixista i feminista done suport a qualsevol iniciativa per a salvaguardar la memòria democràtica que no és una altra que la dels homes i les dones que van lluitar per una democràcia imperfecta, però democràcia”.

“Aquesta serà la primera de moltes altres, per desgràcia, perquè haurem d’eixir al carrer de manera insistent per defensar drets que pensàvem que ja estaven consolidats”, ha remarcat. Cardona ha incidit que “qualsevol crisi farà que les dones perden drets”.

Rafa Juárez, representant d’Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, ha incidit en el fet que l’organització a què pertany és “la primera interessada” a participar en aquestes concentracions, perquè “braç a braç es puga fer front a l’onada reaccionària que ja tenim damunt”.