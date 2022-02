Entra en servei Avlo, el tren d’alta velocitat entre Madrid i València des de 7 euros

Un tren d’alta velocitat que per preus que arranquen des dels 7 euros enllacen Madrid i València en poc més de 90 minuts, és a dir, en els mateixos temps que l’AVE convencional. Així és Avlo, el servei low cost d’alta velocitat que Renfe ha posat en marxa des de dilluns entre totes dues capitals, especialment per facilitar els viatges en grup, de famílies i de joves.

El servei s’enceta amb sis circulacions diàries, tres per sentit, cosa que suposa una oferta de 2.200 places al dia. Quatre dels sis trens Avlo (dos per sentit), tindran parades en les estacions de Conca Fernando Zóbel i Requena-Utiel.

En una primera fase, els Avlo del corredor Madrid-València seran trens de la sèrie 112 vinilats exteriorment (amb una capacitat de 365 places cadascun), la qual cosa permet la identificació visual del producte Avlo sense aplicar una remodelació integral de l’interior. Posteriorment, en una segona fase, quan Renfe incorpore a la seua flota els nous trens de la sèrie 106 que fabrica Talgo, s’incorporaran els Avlo similars als del corredor Madrid-Barcelona, amb capacitat per a 438 places.

Des que es va iniciar la venda d’Avlo en el corredor Madrid-València el 20 de gener passat, s’han venut gairebé 100.000 bitllets. L’arribada de l’Avlo està suposant en les primeres setmanes d’inici de servei un creixement de demanda del 40% respecte de l’any anterior en els serveis d’Alta Velocitat de Renfe entre València i Madrid, i viceversa.

La venda de bitllets (des de 7 euros) es gestiona a través d’un sistema dinàmic que ofereix el millor preu disponible a cada moment per a la tarifa sol·licitada.

Els bitllets d’Avlo són nominatius i permeten canvis o anul·lacions fins a 30 minuts abans de l’hora d’eixida del tren, sempre que amb el bitllet s’haja adquirit el complement d’anul·lació o canvi, el cost del qual és de 8 euros. I si el tren es retarda es pot sol·licitar una indemnització, d’acord amb els trams següents: retards iguals o superiors a 60 minuts, devolució del 50% de l’import del bitllet; retards superiors a 90 minuts, devolució del 100% de l’import del bitllet.

A més, cada client pot afegir al seu viatge uns serveis addicionals, segons les seues necessitats, com ara selecció de plaça, canvis o anul·lacions de bitllets i equipatge addicional.

Els xiquets menors de 14 anys tenen una tarifa bàsica de 5 euros, sempre que vagen acompanyats de l’emissió d’un bitllet d’adult (amb un màxim de dos bitllets de xiquet per adult). Per a famílies nombroses també hi ha descomptes, del 20% per a les de categoria general, i del 50% per a famílies nombroses de categoria especial.

Per a adquirir els bitllets cal registrar-se en www.avlorenfe.com o en www.renfe.com i introduir les dades personals sol·licitades. El nom del passatger figurarà en el bitllet i Renfe podrà sol·licitar als clients la seua identificació mitjançant un document oficial vigent amb fotografia.