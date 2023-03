Una esmena de Compromís insta el Govern a paralitzar els projectes renovables que tinguen informe negatiu de la Generalitat Valenciana

Les Corts Valencianes insten el Govern central a complir les resolucions adoptades per la cambra autonòmica sobre les instal·lacions d’alta tensió vinculades a projectes. Amb aquesta fórmula, el grup parlamentari de Compromís ha arribat a un acord per a frenar els projectes renovables que tenen l’oposició del parlament valencià.

El grup ha esmenat una proposició no de llei del PSPV sobre les línies de molt alta tensió per arribar a un acord per a una “implantació racional, respectuosa amb el món rural, sostenible i equilibrada territorialment de les energies renovables”.

L’acord implica, a ulls de la coalició, paralitzar les grans infraestructures d’especulació energètica aprovades pel Govern central en tot el territori de la Comunitat Valenciana, des del nord de Castelló, amb la MAT Almassora-Morella; el Magda i la MAT de Forestalia, passant per altres projectes d’afecció similar més al sud com la MAT d’Ojos Negros-l’Eliana, la MAT d’Almansa-Montesa, la de Rojalinda-Rojals, o macroplantes solars com les projectades al Vinalopó i Requena.

En aquest sentit, Ferrer ha manifestat la seua satisfacció per l’acord: “Des de Compromís estem satisfets per l’acord, perquè la nostra esmena dona molta més força a la proposta final, ja=

8 que reclama que es complisquen també els nombrosos acords de les Corts en què també, gràcies a Compromís, es va acordar paralitzar les autopistes elèctriques que pretenen travessar desenes de zones en totes les comarques valencianes, a més de megaplantes solars desproporcionades“.

És més, afig Graciela Ferrer, “l’acord insisteix a paralitzar els projectes en tràmit d’autorització pel Govern central, però que tinguen informes negatius per part del Consell, com és el cas de Magda i tants altres”. No obstant això, Ferrer ha criticat els partits que ací a les Corts voten en contra d’aquests projectes, però quan arriben a Madrid, s’obliden dels valencians i valencianes, i voten a favor de la tramitació d’aquests projectes“.