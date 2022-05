Espanya esmena l’ecotaxa al trànsit marítim per evitar un desviament de rutes que llaste els ports de la Península

El ple del Parlament Europeu va aprovar al setembre del 2020 que les emissions contaminants del sector marítim foren tingudes en compte en el sistema europeu de comerç de drets d’emissions (MTS, sigla en anglés), del qual ja formen part altres sectors de consum energètic intensiu o l’aviació comercial.

El marítim era fins ara l’únic sector europeu que no estava compromés amb un objectiu concret de reducció d’emissions, segons va recordar llavors l’Eurocambra, a pesar que el 2017 el 13% de les emissions d’efecte d’hivernacle a la Unió Europea provenien del transport marítim.

La proposta inicial de la Comissió Europea consistia a estendre el règim europeu de drets d’emissió a vaixells de 5.000 contenidors o més, respecte de les seues emissions de CO₂ en diversos viatges. Així doncs, es pretenia incloure el 50% de les emissions en viatges amb origen a la Unió Europea i destinació a un port extracomunitari i viceversa, el 100% de les emissions de viatges intracomunitaris i cabotatge i el 100% de les emissions procedents de vaixells atracats en un port de la Unió Europea.

No obstant això, tal com van advertir des de diferents sectors empresarials i portuaris espanyols, això pot induir a la picardia per part de les companyies, en el sentit que podrien incloure en les seues rutes habituals escales en ports no europeus pròxims a països membres amb l’objectiu d’estalviar-se gran part de l’ecotaxa, la qual cosa al seu torn faria perdre competitivitat als ports de la Península.

Per evitar aquesta situació, el grup parlamentari socialista a Brussel·les ha plantejat diverses esmenes que, segons fonts socialistes, compten amb el suport del PP i de l’Esquerra Europea (GUE), entre altres grups, per la qual cosa previsiblement s’aprovaran en el ple que se celebrarà entre el 6 i el 9 de juny.

Les mateixes fonts expliquen que les esmenes es plantegen per donar resposta a la preocupació d’Espanya en el paquet ‘Fit for 55’ sobre la fugida de carboni a ports de tercers estats pròxims al continent europeu, cosa que perjudicaria ports com Algesires, València i Barcelona, en competència amb Tànger i altres competidors molt menys compromesos amb l’ambició climàtica. Aquesta fugida de carboni generaria a la llarga més emissions globals i repercutiria en la competència dels ports espanyols.

L’esmena socialista planteja que s’incloga la definició de port d’escala com “el port en què un vaixell fa escala per carregar o descarregar mercaderies o per embarcar o desembarcar passatgers; per consegüent, a l’efecte de la directiva, queden excloses les escales que tinguen com a únic objecte repostar, proveir-se, rellevar la tripulació, entrar en dic sec o efectuar reparacions en el vaixell o en el seu equip, les escales en port perquè el vaixell necessita assistència o està en perill, els transbords entre vaixells efectuats fora dels ports, les escales en un port de transbord d’un país veí no pertanyent a la UE i les escales que tinguen com a únic objecte protegir-se de les inclemències de l’oratge o que siguen necessàries per a activitats de cerca i salvament”

La justificació d’aquesta esmena és “la preocupació creixent pels riscos de fugida de carboni en els ports de transbord de la UE pròxims a ports de transbord de països no pertanyents a la UE, així com en les rutes d’alta mar”.

D’aquesta manera, “en incloure una definició modificada de port d’escala del Reglament MRV que exclou, a l’efecte d’aquesta directiva, les escales en un port de transbord d’un país veí no pertanyent a la UE, els vaixells no es veuran incentivats a canviar de ruta o afegir una escala en un port de transbord d’un país veí no pertanyent a la UE, ja que la part del viatge entre el port no pertanyent a la UE i el port de transbord no pertanyent a la UE estarà coberta per la directiva (50% de les emissions)”.

La segona esmena es refereix a la consideració de les rutes d’alta mar com “les rutes marítimes que connecten dos continents o més i que es facen mitjançant serveis regulars de més de 3.000 quilòmetres de longitud en què els vaixells duguen a terme operacions de transbord en qualsevol port de la seua ruta; aquestes rutes s’incorporaran a una llista i seran reconsiderades anualment per la Comissió”.

La justificació és que la definició modificada de port d’escala no cobrirà alguns riscos en les rutes d’alta mar. Per exemple, rutes amb una parada en un país de la UE però amb origen i destinació en un país no comunitari, unes rutes que estarien incentivades a parar en un port de transbord no comunitari per evitar el cost del carboni.

L’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero ha comentat: “És fonamental que plantegem aquestes esmenes perquè una mesura que és positiva per al medi ambient no acabe sent contraproduent, ja que hi ha un risc de fugida de carboni i que intenten ardits per evitar la normativa europea i hi volem posar fre”. A més, ha afegit que “la mesura ajudarà que els ports espanyols amb el risc de fugida de carboni siguen més competitius”.

Satisfacció dels empresaris valencians

Precisament, dimarts de va produir una reunió en el Parlament Europeu entre els eurodiputats espanyols i valencians i representants de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) pel que fa als “perills que pot portar aparellats la proposta de la Comissió de Transport i Turisme (TRAN) del Parlament Europeu per a incorporar el sector marítim al règim de comerç de drets d’emissió de la UE (RCDE UE)”.

El president de la CEV, Salvador Navarro, va coincidir amb l’eurodiputada socialista Rodríguez Piñero en els possibles riscos de fugida comercial i de carboni que comportarà aquesta normativa a través del desviament de vaixells fora de l’abast de l’RCDE.

“Si no es corregeix la proposta, els vaixells trobaran maneres d’evitar-la desviant i fent escala en ports veïns per minimitzar costos. Aquesta fugida de carboni generaria a la llarga més emissions globals i repercutiria en contra de la competitivitat dels ports espanyols, entre els quals el valencià”, va assegurar.

En aquest sentit, Navarro va agrair les esmenes presentades pel grup parlamentari socialista i va donar suport a les accions coordinades amb el Govern d’Espanya per a evitar que els vaixells puguen desviar-se fora de l’abast del sistema de comerç d’emissions (MTS).