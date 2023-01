Estereotips de gènere, identitats trans binàries i no binàries o la diversitat familiar: com es pot treballar la diversitat

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, presenta una guia de recursos didàctics per fer més accessibles els conceptes de la diversitat sexual, de gènere i familiar amb les persones més menudes de la família.

Tots els materials recollits en la Guia de recursos per a famílies que volen treballar la diversitat sexual, de gènere i familiar estan organitzats en tres tipus: bibliogràfics, audiovisuals i lúdics. La fitxa indicativa explica quina és la temàtica principal de cada material i també l’edat recomanada de manera que els continguts s’adapten a les diferents etapes del cicle vital.

La selecció de llibres, vídeos i jocs que proposa Lambda permet acostar-se a diferents realitats del col·lectiu LGTBI+ com els estereotips de gènere, identitats trans binàries i no binàries o la diversitat familiar, entre altres.

La imatge de portada de la Guia, que pot descarregar-se en el web de Lambda, és obra de Maya Lorente Villena, la guanyadora de la categoria d’11 a 15 anys del concurs de dibuix de famílies diverses de Lambda, que es va celebrar al llarg de l’estiu.

El col·lectiu LGTBI+ ha posat també en marxa el mes de desembre una campanya de sensibilització que denuncia una sèrie de violències que pateixen les famílies en el dia a dia.

Assenyala diferents red flags o banderes roges que han de cridar l’atenció de qualsevol persona que vulga ser respectuosa amb la diversitat de les famílies. Per exemple, quan es discrimina un xiquet o una xiqueta perquè té dues mares o dos pares, o quan no s’aplica la llei trans de la Comunitat Valenciana i s’obliga una xiqueta trans a usar uns banys que no li corresponen.

A més d’assenyalar les situacions discriminatòries, Lambda explica en la seua campanya en xarxes socials per què aquestes situacions no s’han de permetre i les possibles conseqüències que determinades reaccions poden comportar.

Educar en diversitat és la clau per a evitar futures agressions per LGTBIfòbia i, a més de treballar-ho a l’escola, també es pot ensenyar a casa amb recursos com els que proposem en aquesta guia, explica Virginia Crespo Fernández, tècnica de Lambda encarregada dels programes de famílies diverses.