Un estudi del líder mundial en reproducció assistida confirma que la vacuna Covid no afecta els tractaments

La ciència és més lenta que les teories conspiracionistes. Dues investigacions presentades en el Congrés de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia celebrat a Milà i liderades per l’Institut Valencià d’Infertilitat (IVI), el grup de reproducció assistida més gran del món, han confirmat que la vacuna contra la Covid-19 no afecta les taxes d’èxit dels tractaments reproductius, cosa que contradiu certes tesis defensades pel moviment conspiracionista.

Les conclusions de l’IVI se sumen a l’estudi de l’Escola de Salut Pública de la Universitat de Boston, publicat en la revista científica American Journal of Epidemiology, que assenyala que la vacuna contra la Covid-19 no perjudica la fertilitat en cap dels membres de la parella.

El primer estudi ha analitzat prop de 5.000 casos i confirma que no hi ha influència negativa ni del tipus de vacuna administrada, ni del nombre de dosis, ni del temps transcorregut entre la vacunació i el tractament reproductiu, mentre que la segona investigació corrobora que el tipus de vacuna rebuda contra la Covid-19 no afecta la funció ovàrica de les pacients en un tractament de reproducció assistida.

“En el primer dels nostres estudis hem avaluat la taxa d’implantació sostinguda en el temps, és a dir, els embarassos que són evolutius, en un grup de pacients on es va fer PGT-A (diagnòstic genètic preimplantacional) per assegurar que la qualitat de l’embrió era adequada i homogènia en tota la població d’estudi”, explica el doctor Antonio Requena, director general mèdic de l’IVI.

“L’anàlisi d’aquesta informació el que ens corrobora és que no hi ha cap mena d’influència negativa ni del tipus de vacuna administrada, ni del nombre de dosis, ni del temps transcorregut entre la vacunació i el tractament de reproducció, cosa que és una informació que pot tranquil·litzar qualsevol persona que puga tindre inquietud o dubte sobre aquesta mena de circumstàncies”, afig.

L’estudi retrospectiu, amb una mostra de prop de 5.000 casos, analitza la possible influència de la vacuna contra la Covid-19 en les taxes d’implantació després d’una transferència d’embrions euploides –cromosòmicament normals– únics. El focus principal d’aquest estudi atén el tipus de vacuna que el pacient havia rebut, així com el nombre de dosis i el temps entre l’administració de la vacuna i el moment en què es va fer el tractament reproductiu.

“Atesa la novetat d’aquesta malaltia, hi ha una manca d’informació sobre els efectes que puga tindre en la salut reproductiva de la societat, per la qual cosa estudis com aquest donen una certa llum a aquestes inquietuds pel que fa a la possibilitat que, bé la infecció, bé la vacunació, puguen tindre alguna influència negativa sobre la receptivitat endomètrica. No obstant això, i encara que cal avaluar més profundament aquest camp d’estudi, el que és clar és que apuntar cap a la maternitat no és raó per a retardar la vacunació contra la Covid-19”, apunta Requena.

La segona investigació confirma que el tipus de vacuna rebuda contra la Covid-19 no afecta la funció ovàrica de les pacients en un tractament de reproducció assistida.

“Des que es va declarar la pandèmia de Covid-19 i la cerca intensiva de vacunes consegüent per a aconseguir la immunitat col·lectiva, han sigut diversos els focus d’informació que apuntaven cap a una relació entre vacunació i esterilitat. En aquest punt, l’objectiu d’aquest treball ha sigut avaluar i confirmar que no hi ha impacte negatiu dels diferents tipus de vacunes sobre la fertilitat femenina”, explica el director general mèdic de l’IVI.

L’estudi, de caràcter retrospectiu, es va dur a terme entre gener i octubre del 2021 en 510 dones vacunades contra el SARSCoV-2 que es van sotmetre a un tractament de reproducció assistida amb òvuls propis en qualsevol de les clíniques que l’IVI té repartides per la geografia espanyola.

“Igual que en el treball anterior, calen més dades i un augment en la grandària de la mostra per confirmar aquestes conclusions en la població general, però aquesta investigació suposa un interessant i esperançador punt de partida, i és, a més, el primer estudi que avalua si el tipus de vacuna administrada contra el SARS-CoV-2 afecta la funció ovàrica en els tractaments reproductius ”, conclou Requena.