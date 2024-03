Europa afirma que el Port de València no ha demanat fons per a la seua polèmica ampliació i adverteix sobre la Xarxa Natura 2000

El dic de recer de l’ampliació nord del port de València va tindre un cost de 203 milions d’euros, dels quals 74 van ser aportats per la Unió Europea entre els anys 2009 i 2012, quan van acabar les obres.

Crida l’atenció, no obstant això, que per a la segona fase del projecte, que tindrà un cost de 660 milions d’euros consistent en la construcció dels molls sobre els quals s’assentarà la futura terminal de contenidors, des de l’Autoritat Portuària de València (APV) no s’ha demanat finançament a Brussel·les.

La Comissió Europea ho constata en una resposta escrita, a què ha tingut accés elDiario.es, a l’eurodiputada Marie Toussaint, del grup Verts/ALE, que, entre altres qüestions, va preguntar si “considera la Comissió que ha de rebre fons europeus l’ampliació nord del port de València, a falta d’avaluació ambiental l’actual projecte, i que afecta un espai inclòs en la Xarxa Natura 2000”.

En la seua resposta, datada el 14 de març passat, la Comissió afirma que “les autoritats nacionals competents han de decidir, d’acord amb la Directiva d’avaluació d’impacte ambiental (AIA), si cal una altra avaluació d’impacte ambiental per a l’ampliació proposada del port de València”.

A més, adverteix que “d’acord amb la Directiva sobre els hàbitats, abans d’acceptar un projecte que puga afectar significativament un espai Natura 2000, les autoritats competents han d’avaluar i confirmar adequadament que no hi haurà repercussions per a l’espai” i afig que “l’AIA estableix procediments de recurs específics per a impugnar la legalitat, quant al fons o quant al procediment, de la decisió adoptada per l’autoritat competent, o de l’absència d’aquesta decisió”.

Sobre el finançament de les obres, la Comissió afirma que “de moment” no té coneixement “de projectes directament relacionats amb l’ampliació al nord del port de València”.

No obstant això, sí que hi ha fons per a la seua connectivitat amb el ferrocarril: “En el període de programació 2021-2027, està previst que el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) done suport a la millora de l’accés als ports per ferrocarril per a augmentar la connectivitat intermodal en el marc del programa operatiu pluriregional del país. Així doncs, l’ampliació del port de València no ha sigut finançada pel Feder ni pel Mecanisme «Connectar Europa» (MCE). No obstant això, un projecte en curs cofinançat amb càrrec al MCE1-Transport té per objecte millorar la connexió ferroviària amb el port”.

Des de la Comissió afirmen que “els fons de la política de cohesió i de l’MCE es concedeixen d’acord amb el patrimoni de la UE i, particularment, d’acord amb la legislació mediambiental vigent” i adverteixen que “els projectes que puguen afectar significativament el medi ambient han de complir les disposicions aplicables del dret mediambiental de la UE”.

Així doncs, el Pla de Recuperació i Resiliència espanyol també inclou “projectes relacionats amb l’accessibilitat i la sostenibilitat del port de València; les fites i els objectius inclosos en aquesta inversió s’avaluaran en la quarta, setena i desena sol·licituds de pagament”.

La diputada de Compromís en les Corts Valencianes Paula Espinosa ha comentat que “el fet que la Comissió Europea no tinga constància de projectes directament relacionats amb l’ampliació del port de València és una evidència que els seus impulsors saben que mai superarà una avaluació ambiental en condicions”

Espinosa ha afegit que “un projecte com aquest no pot aspirar a fons europeus, perquè afecta directament en un espai de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, com és l’Albufera”, ja que “la Comissió només finança projectes que compleixen la normativa ambiental i l’ampliació nord del port és un atemptat ecològic es mire com es mire”, per la qual cosa ha assegurat que des de Compromís no pararan de denunciar-ho “fins a aconseguir que no tire avant”.