Un exconseller de Sanitat del PP sobre un vídeo 3D contractat a Gürtel: “Si jo eixia una vegada, Camps havia d’eixir-ne 10”

Manuel Cervera, conseller de Sanitat del Govern de Francisco Camps entre el 2007 i el 2011, s’ha deslligat en la seua declaració com a acusat en la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional de la contractació de la xarxa Gürtel per a un vídeo en format 3D sobre l’acte de presentació de l’ampliació de l’Hospital Clínic de València, celebrat el febrer del 2008. “Tenia delegada la capacitat de contractació en totes les direccions generals, no m’encarregava d’assumptes menors”, ha explicat Cervera davant el tribunal.

L’exconseller popular ha recordat l’esdeveniment com un “acte d’enorme rellevància”, a què va assistir el president de la Generalitat Valenciana llavors, Francisco Camps. Els contractes menors adjudicats a les empreses de la trama, en l’habitual manera fraccionada, incloïen l’organització de l’esdeveniment, les hostesses i un vídeo projectat per lloar la gestió de l’executiu autonòmic. “Ni proposava els actes ni els organitzava ni els contractava”, ha dit Cervera a preguntes de la fiscal anticorrupció.

No obstant això, l’exconseller popular ha reconegut que, excepcionalment, va supervisar el vídeo de presentació de l’acte. “El president Camps, com tots els presidents, són molt gelosos de si mateixos com del lloc que ocupen. Si jo eixia una vegada en el vídeo ell havia d’eixir 10 vegades. Si eixia menys, tindria algun enuig amb mi”, ha relatat l’acusat. Cervera ha assegurat que els altres vídeos no els supervisava. “És clar que, quan està el president, els altres som actors secundaris”, ha postil·lat.

L’acusat s’ha definit com un metge oftalmòleg que va exercir de tècnic al capdavant de la Conselleria de Sanitat. Cervera ha assegurat desconéixer qui va contractar Orange Market per a la presentació de l’ampliació del centre sanitari. La fiscal anticorrupció li ha recordat que les factures de l’acte es van abonar per diverses direccions generals que, segons ha reconegut, depenien orgànicament d’ell.

Una de les direccions generals, concretament la de Drogodependències, va posar reticències per a abonar les factures. Totes, llevat d’una, eren relatives a l’elaboració del vídeo i es van abonar a través de la caixa fixa de la conselleria, tal com ha recordat la representant del ministeri públic.

En el seu escrit de confessió, Álvaro Pérez indicava: “El fraccionament de les factures ens el proposaven des de la mateixa Conselleria de Sanitat, per no utilitzar el procediment de contractació corresponent de negociat o obert”.

L’acusat, per part seua, ha negat haver rebut instruccions o indicacions de Francisco Camps per a contractar amb la trama Gürtel. “La conversa més important que tenia amb Camps és que el meu pressupost era deficitari”, ha assegurat a preguntes del lletrat que exerceix la defensa de l’expresident valencià.

Álvaro Pérez, “un home amb un bigot impressionant”

Preguntat si coneixia a Álvaro Pérez El Bigotes, delegat de la xarxa Gürtel a València, Manuel Cervera ha relatat que el veia en els actes del PP que organitzava en aquella època Orange Market. Abans de ser nomenat conseller, assistia als mítings del PP “en el galliner”. Tot i així observava “un home amb un bigot impressionant”, ha dit en referència a Álvaro Pérez.

Tanmateix, quan va accedir al departament de Sanitat el 2007, va passar a situar-se en “primer fila” i va conéixer més de prop El Bigotes. “S’acostaria [a dir], escolte, Manuel, que soc Álvaro”, ha dit. Cervera ha negat que es reunira amb el delegat de la filial valenciana de la trama: “Mai vaig parlar amb ell ni vaig prendre café”.

Cervera ha lamentat la seua situació com a acusat en la causa (“Tenia els cabells morenos i [ara] els tinc blancs”, ha deplorat) i ha assegurat que va militar en el PP durant la seua etapa de conseller “per obligació”. “Era un tècnic i un gestor”, ha manifestat. Quan el 2013 va ser imputat en la peça separada del cas Gürtel relativa als contractes menors de la trama, sent diputat en el Congrés, va abandonar la política. “Vaig deixar l’escó sabent que si seguia tindria l’avantatge de ser aforat”, ha declarat.

Luis Rosado, també acusat per la mateixa contractació, era el gerent de l’Agència Valenciana de Salut, amb rang de secretari autonòmic, mentre Manuel Cervera va ser conseller. Rosado va ser el 2011 el successor de Cervera al capdavant del departament autonòmic de Sanitat. Va avalar una de les factures per l’acte a Orange Market (per 11.920 euros, just per davall del llindar que marcava la llei de contractes de l’època perquè fora menor) per haver assistit a l’acte: “Era important i interessant”, ha dit.

No obstant això, Rosado ha reconegut haver abonat la factura malgrat no haver contractat el vídeo ni ajustat el pressupost, encara que ha descarregat la responsabilitat en l’“aparell funcionarial”. “Continue pensant que havia seguit les vies normals”, ha dit. “Vaig pensar que, com era un acte que venia girat a l’Agència Valenciana de Salut i un esdeveniment que corresponia a assistència sanitària, podia ser normal que aquesta factura haguera de pagar-la jo”, ha declarat Luis Rosado.

El també exconseller popular ha negat haver mantingut cap relació amb El Bigotes. “Mai he parlat amb Álvaro Pérez, ningú me l’ha presentat i mai ha entrat en el meu despatx”, ha assegurat. “Estic una mica indignat, m’encreue amb ell pel carrer i no sap qui soc”, ha postil·lat.

Quasi mig milió per la Volvo Ocean Race

Arantxa Vallés, exgerent de la Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la Comunitat Valenciana, ha sigut la tercera acusada a declarar dimecres en el judici del cas Gürtel. L’empresa pública es va encarregar de l’organització de l’esdeveniment de l’eixida de la Volvo Ocean Race a Alacant, en l’edició del 2008.

L’acusada ha relatat que el departament de màrqueting de la societat pública va fer una “prospecció de mercat” demanant pressupost i idees a empreses del sector, entre les quals Orange Market. La fiscal li ha recordat que l’única firma que va presentar un pressupost “acomodat” a la licitació va ser precisament la filial de la trama Gürtel. L’empresa de la xarxa corrupta “ja hi treballava uns quants mesos abans” en el “mateix espectacle” que es va fer en l’acte inaugural, ha apuntat la representant d’Anticorrupció.

Arantxa Vallés ha declarat haver vist a Álvaro Pérez –ateses les seues “característiques peculiars”– en “algun acte del PP”, partit del qual no era militant, ha aclarit. “Que el veieres una o dues vegades no et passava desapercebut”, ha postil·lat. Malgrat sostindre que no es va reunir amb El Bigotes, sí que ha reconegut que va visitar el novembre del 2008 la nova seu d’Orange Market a València.

“Vaig anar-hi simplement acompanyant Dora Ibars [exdirectora general de Comunicació del Govern de Francisco Camps, també acusada], perquè s’havien canviat d’ubicació i volien mostrar-nos les seues instal·lacions, igual que entenc que ho van fer amb altres clients potencials”, ha afirmat. “Ho he fet moltes vegades amb altres proveïdors”, ha afegit.