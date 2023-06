Un executiu amb un màxim de deu conselleries, dues de les quals per a Vox: claus de l’acord del PP per a la Generalitat Valenciana

El PP i Vox arriben a un acord per a la Comunitat Valenciana. El Partit Popular i la formació d’extrema dreta governaran junts en la Generalitat Valenciana, presidida per Carlos Mazón, mentre que el partit que encapçala Carlos Flores tindrà la Presidència de les Corts Valencianes. Els dirigents, acompanyats pels seus equips, han signat unes línies bàsiques per a governar junts dimarts en una reunió que ha durat tres hores, després que la direcció del PP nacional marcara la presència de Flores en el govern com una “línia roja”.

Flores, condemnat per violència de gènere el 2002, no formarà part del Govern valencià. Serà el número u de Vox al Congrés en les eleccions generals, segons ha anunciat ell mateix dimarts, després de signar el document que farà president Carlos Mazón. És el primer pacte autonòmic del PP i Vox després de les eleccions autonòmiques del 28 de maig.

Els partits no han concretat la composició del Govern valencià, ni han volgut parlar de les carteres que els agradaria ocupar, encara que han traslladat alguns avanços que aniran concretant-se en els pròxims dies. El presidenciable del PP ha indicat que vol un Govern amb “menys conselleries, menys alts càrrecs, molts menys assessors i molt menys despesa política”. Vox, per part seua, ha dit que tindrà una presència “decisiva”.

Al dirigent popular li agradaria que el Consell no superara els 10 membres, incloent-hi ell, com ha apuntat durant la campanya electoral. Tots dos partits advoquen per un repartiment proporcional de la representació, que es traduiria en dues carteres per al partit d’extrema dreta, que tindrà també la presidència del Parlament autonòmic. El PP nega que hagen definit ja l’ocupació de cada càrrec, com han avançat alguns mitjans, que asseguren que Vox tindrà les conselleries competents en Benestar Social, Agricultura, una vicepresidència i Educació; un repartiment que no s’ajusta al model de Mazón. Tampoc han volgut aclarir si Vox tindrà una vicepresidència, com passa a Castella i Lleó, el model que els d’extrema dreta s’han marcat com a desitjable. “L’últim seran les cadires i els repartiments”, ha indicat el líder del PP valencià. Després de les eleccions, Carlos Mazón va assegurar que volia governar en solitari, una qüestió que dimarts ha matisat: “Les possibilitats amb majoria absoluta són absolutes, amb majories relatives, són relatives”.

Els populars han estat jugant a l’ambigüitat des que van guanyar les eleccions, evitant mullar-se respecte a la negociació amb Vox i ajornant fins dimarts parlar del partit d’extrema dreta. Amb tot, el director de campanya nacional, Borja Sémper, va assegurar dilluns que la presència del líder de Vox era una “línia roja”. 24 hores després, el candidat vetat s’asseia en la taula de negociació i apuntava que se n’aniria al Congrés, seguint la petició del líder nacional del partit, Santiago Abascal.

Els negociadors del PP i Vox intercanvien missatges i encreuen propostes, amb la finalitat de tindre un acord programàtic i de composició de l’executiu autonòmic a no gaire tardar. Dimecres mantindran una trobada presencial, i es preveu que els contactes s’intensifiquen. Els partits tenen quasi un mes per a dissenyar aquest govern, atés que la investidura no podrà fer-se fins a la setmana del 7 de juliol, segons els terminis de les Corts Valencianes, que poden acurtar-se per acord de tots els grups parlamentaris. Tots dos volen que siga “com més prompte millor”. Siga com siga, la investidura coincidirà amb la campanya electoral.

Cinc eixos de Govern

PP i Vox han arribat dimarts a un preacord per a la Comunitat Valenciana i han difós unes línies bàsiques sobre les quals pivotarà la negociació. Aquestes són:

1. “Llibertat, perquè tots puguem triar”.

2. “Desenvolupament econòmic, per a reduir despesa innecessària i impulsar l’economia”.

3. “Sanitat i serveis socials, per a reforçar la sanitat pública i els serveis socials”.

4. “Senyals d’identitat, per a defensar i recuperar els nostres senyals d’identitat”.

5. “Suport a famílies, per a fomentar la natalitat, la seguretat i la promoció de les famílies”.