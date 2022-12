Experiències gratuïtes? Més de 3.000 joves valencians piquen en una campanya per a conscienciar sobre condicions abusives en internet

La campanya de conscienciació sobre la importància de protegir la nostra identitat digital en línia, Clàusula 42, duta a terme per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha arribat a la fase final aconseguint més de 330.000 persones. Aproximadament 3.000 persones van participar activament en la proposta amb un fals sorteig i no van llegir les condicions abusives que suposava participar en un sorteig fictici que prometia experiències gratis per tota la Comunitat Valenciana.

La campanya, llançada des de la Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital que dirigeix María Muñoz, estava destinada especialment a la generació Z i ha servit per a conscienciar del perill que pot implicar l’ús incorrecte de la tecnologia entre la població en general i, especialment, entre els més joves.

Encara que el concepte d’‘identitat digital’ pot resultar una miqueta abstracte, complex i difícil de controlar, l’argument que ofereix la campanya contra la indefensió en les xarxes socials té un propòsit clar: ‘Llig abans d’acceptar. Pensa abans de publicar’. “Seguint aquestes dues premisses, serem conscients dels riscos que assumim i acceptem, tant per a nosaltres mateixos com per a les persones a qui involucrem en les nostres publicacions en les xarxes socials”, ha assegurat María Muñoz.

La directora general ha afegit que “molta gent es vol aprofitar de les llacunes legals que hi ha entorn de la protecció de la identitat digital, per això és tan important protegir-la aplicant el sentit comú i la responsabilitat col·lectiva, només així es poden previndre moltíssims fraus digitals i ciberdelictes que posen en perill l’economia i la integritat i fins i tot la llibertat de moltes persones”.

Com a tancament de campanya, la setmana passada es va fer un Twitch que va tindre una duració d’una hora i mitja, en què van participar 934 espectadors i que va comptar amb la participació de la periodista Rocío Vidal, també coneguda com la Gata de Schrödinger, el professor de la UMH i director de la Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les TIC, Daniel Lloret Irles, l’expert en matèria digital i CEO en Nickname i Hawk X, Diego Moreno i les influenciadores Andrea Palazón (@andreaapalazon) i Lucías Correa (@luciacorreaaa).

La campanya es complementa amb un manual de bones pràctiques en la xarxa, que els joves es poden descarregar a través del web de la Conselleria d’Innovació, i que pretén servir de guia per a relacionar-se per la xarxa.