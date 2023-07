Experts alerten de les traves que el PP i Vox poden imposar per a avortar a la Comunitat Valenciana, amb 8.755 casos el 2022

“Mentre la Llei de l’avortament continue vigent no hauria d’haver-hi problemes, però hi ha aspectes del protocol per a avortar a la Comunitat Valenciana que es poden retocar per posar traves, com per exemple, eliminar la sedació gratuïta per a les dones de la qual ara es fa càrrec la Conselleria de Sanitat, tant si fa la intervenció en la sanitat pública com si la fa en centres privats concertats.”

La doctora i membre de la Societat Espanyola de Contracepció, Inma Parra, s’ha manifestat així sobre les possibles reculades que el nou Govern valencià integrat pel PP i Vox podrien implementar a l’aplicació de la Llei de l’avortament a la Comunitat.

El programa electoral del partit ultra presentat fa poc és clar a l’hora d’apostar per derogar la Llei de l’avortament, avalada el mes de maig passat pel Tribunal Constitucional, i a la Comunitat Valenciana compta amb figures importants que s’han significat per rebutjar frontalment la normativa, com la presidenta actual de les Corts, Llanos Massó.

Segons Parra, “està per veure com afronten el tema, però possiblement facen com a Múrcia on els terminis per a tramitar la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) s’allarguen i això ho desincentiva molt”.

A més, ha recordat que “la Conselleria de Sanitat tenia al cap regular l’objecció de consciència dels metges perquè es fera de manera correcta i quedara clar abans que els arribaren els casos, es va parlar fins i tot de crear un registre, però és una cosa que ara caldrà veure en què queda”.

Segons les últimes dades de Sanitat sobre IVE a la Comunitat Valenciana, el nombre absolut d’interrupcions notificades durant el 2022 al registre va ser de 8.755, de les quals 8.680 es van fer en territori valencià i, d’aquestes, 8.556 van correspondre a dones residents a la Comunitat.

La taxa d’IVE en dones entre 15 i 44 anys residents en l’autonomia valenciana ha sigut del 9,4 per mil dones i de 7,7 en el grup de 15 a 49 anys. Totes dues taxes són superiors a les taxes de l’any anterior.

L’edat mitjana de les dones que van recórrer a una IVE va ser de 28,9 anys, amb un rang entre 12 i 52 anys. El grup d’edat amb la taxa més alta va ser el de 20-24 anys, amb una taxa de 15,1 interrupcions per mil dones, seguida del grup de 25-29 anys (13,3).

El 2022 el 90,2% de les IVE es van fer en centres privats i el 9,8% en centres públics, percentatge que augmenta en quasi dos punts respecte de l’any anterior. El finançament amb càrrec als pressupostos de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (IVE fetes en centres públics i IVE en centres privats concertats), ha representat un 71,1% de totes les interrupcions.

Els departaments de salut de la Marina Baixa, Gandia, Torrevella i les ciutats d’Alacant i València van presentar les taxes d’IVE en dones de 15 a 44 anys significativament superiors a la taxa de la Comunitat Valenciana.

La majoria de les IVE (95,8%) es van efectuar a petició de la dona abans de les 14 setmanes de gestació. Quan el motiu va ser el risc de greus anomalies fetals i anomalies fetals greus i incurables (3,5%), les cromosomopaties van ser les causes més freqüents.

Fonts de Sanitat han comentat que a la fi de 2022 es va actualitzar el document de coordinació assistencial davant la sol·licitud d'una IVE en la Comunitat Valenciana amb l'objectiu que els hospitals públics assumisquen el major nombre de casos, tant interrupcions farmacològiques com quirúrgiques, i assegurar al màxim la qualitat i l'equitat en la prestació.

A més, han assegurat que els que es pretén és augmentar la cobertura en la xarxa pública millorant la coordinació entre els centres de salut sexual i reproductiva, serveis de ginecologia dels hospitals i gerències dels departaments de salut, analitzant la situació per departaments, així com anar estenent l'IVE farmacològica en els casos en els quals estiga indicada i sempre que ho decidisca la dona.