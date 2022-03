Una falla de Gandia dedica el seu monument a un xiquet amb autisme

La solidaritat és un dels aspectes que caracteritza les comissions falleres. Entre els diferents exemples, com el de la falla Rubén Darío-Fra Lluís Colomer que ha recreat amb un ninot la icònica abraçada entre una voluntària de la Creu Roja i un migrant l’any passat en la costa de Ceuta, destaca també el d’una falla de Gandia que ha dedicat tot el seu monument a la vida de David Martínez, un xiquet d’onze anys que té trastorn de l’espectre autista (TEA).

“La falla representa tot el que és el seu dia a dia, amb tots els progressos que ha tingut i amb tots els pros i tots contres”, explica l’artista Óscar Coll en declaracions a À Punt. Coll és amic personal del menut Martínez, que també té una relació especial amb Jesús Chabel, president de la falla Escola Pia de la capital de la Safor .

David acudia a teràpia a un centre que estava al costat del taller faller i sempre que hi anava feia una visita als artistes, cosa que va inspirar la idea de fer el monument l’explicació del qual constarà de pictogrames universals i inclusius.

📹 VÍDEO | 🔥 Per primera volta, les falles de Gandia dediquen una falla sencera a la vida d'una persona. El protagonista és David Martínez, un xiquet gandienc que té trastorn de l'espectre autista (TEA). #Falles22https://t.co/BhWK2qvLBP — À Punt NTC (@apuntnoticies) 14 de marzo de 2022

Segons Chabel a idea sorgeix “en agraïment a tot el que ens havia donat el xiquet sense demanar res, és una manera de tornar-li aquest afecte”. Al mateix temps, el seu avi, Agustín Martínez, es mostra emocionat: “Pensava que era una broma. Però després ha sigut que sí, el meu net és el protagonista d’una falla de València”, mentre que sa mare, Joana Navas, afirma que “a València sempre es diu que no ets famós si no et fan un ninot i al meu fill li han fet una falla sencera”.

L’objectiu principal del monument és visibilitzar l’autisme, però aquesta comissió també ha fet el mateix dedicant altres falles a temàtiques com el mal d’Alzheimer.