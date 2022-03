La falta de components obliga Ford a parar el muntatge de motors a Almussafes i a negociar un nou ERTO de 15 dies

La falta de microxips i de matèries primeres que han deixat de fabricar-se per l’alt preu de l’energia a conseqüència de la invasió de Rússia sobre Ucraïna és la causa principal per la qual la direcció de Ford de la planta valenciana d’Almussafes va anunciar dilluns als sindicats la necessitat de negociar un nou expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) inicialment de 15 dies que es prolongaria fins al 30 de juny. La companyia descarta que la vaga de transportistes hi tinga de moment una incidència important.

Segons van informar a elDiario.es fonts d’Intersindical Valenciana, la falta de recanvis va obligar a paralitzar dilluns a les 12.00 h el muntatge de motors i una línia de mecanitzats, també en motors.

El 10 de gener passat, la factoria ja va acordar amb els sindicats un ERTO de 15 dies repartits en el primer trimestre de l’any la finalització del qual es preveia per al pròxim 31 de març.

Aquest expedient, que s’ha aplicat als 4.800 empleats de la planta de fabricació, decaurà ara amb la negociació del nou ERTO, que afecta quasi tota la plantilla, ja que hi entrarà aquesta vegada també el personal de motors.

Fonts d’UGT, sindicat majoritari, van comentar que optaran “per la solució millor i més ràpida acordant un nou ERTO sempre que es mantinguen intactes les condicions actuals”

Des d’Intersindical, de la seua banda, segon sindicat en representativitat, van comentar que, tot i ser conscients de la gravetat de la situació, “la plantilla no té cap responsabilitat en tot això, per la qual cosa no es pot continuar sumant la pèrdua del 20% del seu salari en els dies d’ERTO”. Per tot això, des de l’STM, veuen imprescindible “que l’empresa incremente el complement salarial”.

L’ERTO aprovat al gener mantenia les mateixes condicions econòmiques pactades en expedients anteriors, cosa que suposa cobrir un 80% del sou dels empleats i mantindre el 100% dels complements, és a dir, pagues extra i vacances.

D’altra banda, el 8 de febrer passat es va fer públic l’acord aconseguit entre la direcció de la planta i UGT davant l’elecció que ha de fer la companyia entre València i Saarlouis (Alemanya) per a la fabricació dels seus dos models elèctrics, una decisió que la multinacional anunciarà el mes de juny en la seua seu de Detroit i que equival a garantir el futur de la fàbrica seleccionada.

L’acord preveu increments lineals no consolidables en les taules salarials que sumen 7.000 euros entre el 2022 i el 2025, i tornar a l’IPC l’any 2026. En concret, en les taules salarials per a cadascun dels quatre anys l’augment seria el següent: 1.000 euros el 2022, que es pagarien a la signatura de l’acord; 1.500 euros el 2023; 2.000 euros el 2024; i 2.500 el 2025.

Es tracta d’un pacte a cinc anys que està condicionat al fet que Ford assigne al juny la plataforma elèctrica dels futurs vehicles a la factoria d’Almussafes. En cas contrari, l’acord no tindria validesa i quedaria reduït a un any en què els salaris haurien d’augmentar un 1% per damunt de l’IPC, amb caràcter retroactiu i amb validesa només per al 2022, cosa que descriu com la “situació no desitjada”.

Els sindicats STM i CGT es van mostrar crítics amb les mesures acordades per UGT per a optar a l’electrificació de Ford Almussafes, que qualifiquen de “congelació salarial de quatre anys”, per la qual cosa hi van votar en contra.