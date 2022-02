La falta d’inversors privats, principal escull perquè se celebre la Copa de l’Amèrica a València

La falta d’inversors privats que garantisquen els ingressos necessaris per a celebrar la 37 edició de la Copa de l’Amèrica de vela és el principal escull perquè es puga arribar celebrar a València.

Fonts de Presidència de la Generalitat han confirmat que hi ha converses amb representants del Team New Zealand, equip defensor del títol, que ha d’anunciar la seu de la competició abans del 31 de març i la primera opció del qual és València, tal com va informar elDiario.es dijous.

Tanmateix, han negat que s’haja d’adoptar una decisió a curt termini. De la seua banda, des de l’Ajuntament asseguren que no hi ha hagut nous contactes per aquest assumpte des del mes de novembre passat.

No obstant això, altres fonts consultades per aquest diari insisteixen que la resposta, siga favorable a fer la competició o descartant-la, no es pot fer esperar molt més allà de la setmana que ve, precisament per com són d’ajustats dels terminis per a triar una seu nova.

El principal escull per a l’Administració valenciana ve a conseqüència que no hi ha una garantia que els inversors privats i patrocinadors cobrisquen els costos addicionals de la prova, més enllà del cànon que sí que seria assumit principalment per la Generalitat (en el seu moment es va parlar d’uns 30 milions, encara que la xifra podria haver-se renegociat a la baixa).

Per aquest motiu, l’organització, sol·licita un aval al Govern valencià que cobrisca els costos que no es puguen finançar per la iniciativa privada, cosa a què s’oposa l’Administració, ja que si alguna cosa no vol és que la despesa pública es puga disparar.

El 17 de setembre passat s’havia d’anunciar la seu entre Jiddah (l’Aràbia Saudita) i Cork (Irlanda), opcions que no acaben d’agradar a Grant Dalton, CEO de l’equip neozelandés, per la qual cosa, dins de les seues potestats com a defensor del títol, va decidir ajornar la decisió.

El mes d’octubre passat, el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, es va mostrar favorable a la celebració i va afirmar que la Copa de l’Amèrica era “una bona oportunitat per a la ciutat” i va afegir que sabia que “el projecte comptava amb carta d’adhesió de la CEOE (la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials) i de sectors com el taxi, l’hostaleria o els allotjaments”.

No obstant això, el periòdic neozelandés RNZ va fer públics els balanços de l’última edició de la Copa de l’Amèrica celebrada al seu país, a Auckland. Segons informa en una notícia del 20 de juliol passat “Nova Zelanda va tindre una pèrdua de 156 milions de dòlars neozelandesos (al canvi 94 milions d’euros) per acollir l’esdeveniment de la Copa de l’Amèrica al març”, si bé és cert que en un context de pandèmia.