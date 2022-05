El familiar de Rita Barberá corruptor en el cas Azud anava amb cotxe a Suïssa i l’UCO li segueix la pista a l’estranger

Només hi ha una fotografia de l’empresari Jaime Febrer. És d’un judici menor per assumptes fiscals. L’home és l’eix del cas Azud de corrupció urbanística durant l’era de Rita Barberá i pretesament exercia de corruptor de polítics i funcionaris a través de presumptes mossegades i regals a polítics del PP i del PSPV-PSOE i a funcionaris. Uns quants testimonis, les declaracions dels quals figuren en el sumari a què ha tingut accés elDiario.es, asseguren que Febrer és familiar de la difunta alcaldessa Rita Barberá (un d’ells concreta que és un cosí).

Les agendes de l’empresari han servit a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per a estirar el fil dels presumptes tripijocs que la trama portava entre mans. O, més aïna, les dues trames que conformen el cas Azud. D’una banda, les operacions urbanístiques en l’àrea d’influència de Rita Barberá, previ pagament al seu cunyat (l’advocat José María Corbín) i, fora de la capital valenciana, les presumptes pilotes en ajuntaments governats pel PP i pel PSPV-PSOE amb la mediació ben remunerada del presumpte aconseguidor davant els socialistes, el lletrat José Luis Vera.

Com a eix de totes dues trames emergeix el personatge de Jaime Febrer, un empresari amb interessos que arribaven fins a la Riviera Maya i la defensa del qual exerceix el penalista Manolo Mata (portaveu socialista en les Corts Valencianes fins divendres que ve). Miguel Fernández Masip, responsable de finances del conglomerat empresarial del presumpte corruptor, va declarar com a testimoni davant l’UCO que “Jaime Febrer era familiar de Rita Barberá”, encara que va matisar que no tenia coneixement “de l’existència d’una relació entre tots dos”. Un altre testimoni ha confirmat que la difunta alcaldessa i el promotor eren cosins.

L’empresari tenia una relació molt pròxima, segons coincideixen tots els testimonis, amb el vicealcalde popular Alfonso Grau, que va cobrar uns dos milions d’euros de la presumpta trama del cas Azud, segons l’UCO. “Amb Alfonso Grau l’hermetisme era molt gran”, sosté l’investigat Alberto Sánchez Pérez, un treballador de l’entramat empresarial de Jaime Febrer investigat en la causa.

L’exnúmero dos de Rita Barberá solia acudir a les instal·lacions de l’empresa de Febrer a última hora de la vesprada. Quan hi havia visita de Grau, els treballadors se n’anaven abans a casa per deixar que el vicealcalde llavors i el promotor xarraren en privat. “La gent es posava contenta perquè se n’anaven abans”, va declarar una treballadora.

La pista a l’estranger

L’UCO segueix la pista dels possibles diners del promotor a l’estranger, concretament a Suïssa i Luxemburg, dos destinacions habituals dels fons de les trames de corrupció. El testimoni Miguel Fernández Masip va reconéixer en la seua declaració davant els investigadors que Febrer li havia parlat d’un “projecte en marxa per a construir un fons d’inversió a Luxemburg”, encara que no en va donar més detalls. Si que va especificar que, encara que no li consta que l’empresari haja tingut comptes o empreses a l’estranger, Febrer ha manejat projectes a Mèxic (va invertir tres milions a la Riviera Maya, tal com va informar aquest diari) i en un país d’Europa de l’est que podria ser Bulgària. El testimoni també al·ludia a una “inversió” en un apartament a Santo Domingo“ que finalment no va adquirir.

Davant la jutgessa instructora, Miguel Fernández Masip va assegurar que Jaime Febrer li va sol·licitar un “estudi de viabilitat” sobre un projecte en què “pretenia embarcar-se perquè un fons d’inversió radicat a Luxemburg poguera finançar projectes immobiliaris”. L’empresari, assegurava el testimoni, “portava un dossier d’una entitat que es dedicava a això en aquesta mena de promoció”. “Febrer el que pretenia era iniciar un projecte semblant”, va postil·lar. De fet, la família de l’empresari va aportar a la instrucció el tríptic del fons d’inversió a Luxemburg en qüestió.

El mateix testimoni, en la seua declaració davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de València, va assegurar que la firma de Febrer mantenia projectes amb una empresa de Federico Ferrando, germà de l’expresident de la patronal Cierval i imputat en la causa, a l’“estranger”, atesa la relació d’amistat entre tots dos. El pressumpte corruptor defensa no tindre ni un euro a l'estranger.

“Rafa Choferín”

Carmen Elisabeth Collado, treballadora d’una de les mercantils del presumpte corruptor, també va ser interrogada per l’UCO com a testimoni per les possibles propietats o empreses de Jaime Febrer fora d’Espanya.

L’UCO, segons l’acta de la seua declaració com a testimoni, li va exhibir un arxiu d’Excel titulat “23.04.08 pasta.xls”. El document, incorporat al sumari del cas Azud, conté una sèrie de xifres: un total de “538.072”, el “32,5%” d’aquesta xifra (“174.873”) i la resta: “363.200”. A continuació apareix tres vegades la mateixa xifra: “121.066” corresponent a unes lletres (presumiblement inicials) la suma de les quals correspon precisament a “363.200”.

La dona va declarar que l’única cosa que sabia sobre la presència de l’empresari a l’estranger és que el seu fill estudiava a Suïssa i que el conductor de Febrer (un tal “Rafa Choferín”) el “portava a vegades” al país helvètic “amb cotxe”. Els vols entre València i Ginebra solen durar quasi dues hores (el familiar de Rita Barberá potser patia aerofòbia: una de cada quatre persones experimenta algun tipus de malestar quan ha de viatjar amb avió).