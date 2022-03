Feministes i creients: per una Comissió de la Veritat sobre els abusos en l’Església i igualtat de les dones

“Les dones estem capacitades i cridades a participar en tots els espais de decisió i, també, algunes ens sentim cridades a practicar els ministeris”. La coordinadora de dones creients Alcem la Veu ha convocat una concentració diumenge al migdia a la plaça de la Mare de Déu de València per reivindicar una estructura de l’Església catòlica com una “vertadera assemblea del poble de Déu” i més transparència.

Sota el lema ‘A l’Església amb veu i vot, per la igualtat i la dignitat de les dones’, l’organització, que forma part del Catholic Women Council (CWC), ha convocat concentracions en diverses ciutats espanyoles per reivindicar la inclusió i el reconeixement de la paritat.

Alcem la Veu demana també la creació d’una Comissió de la Veritat, “amb caràcter independent”, sobre els abusos a menors en el si de l’Església que acabe amb l’ocultació i propicie un acompanyament a les víctimes. L’organització valora l’auditoria externa anunciada fa poc per la Conferència Episcopal com un “pas avant” i queda “a l’expectativa dels resultats”.

També valoren els nomenaments del papa Francesc d’algunes dones al capdavant de llocs de responsabilitat al Vaticà, encara que lamenten que són passos “menuts i insuficients”. Les convocants de la concentració creuen que aquestes dones “poden obrir pas a unes altres” i demanen més celeritat i agilitat.

“Jesús no fa distincions”

No obstant això, l’organització lamenta que no hi haja cap intenció per part de la jerarquia eclesiàstica “de propiciar l’accés a l’ordenació, que podria culminar en el sacerdoci femení”.

Alcem la Veu adverteix que l’Església “està perdent un cabal d’aportació intel·lectual, emotiva i d’afectivitat que empobreix el conjunt”. “No és de justícia reduir-nos a ser únicament receptores del que han decidit els homes, Jesús no fa distincions”, afig el manifest, que demana que les dones creients no siguen excloses per “raons de sexe”.

La coordinadora Alcem la Veu és hereua del Col·lectiu de Dones de l’Església, amb una trajectòria de més de tres dècades, i reivindica la “llarga tradició de lluita que arranca en el primer cristianisme” i continua amb “multitud de dones fundadores d’ordres i congregacions, místiques, escriptores, poetes, filòsofes, però sobretot amb el treball invisible de moltes dones anònimes de totes les edats, condicions i continents que han sostingut les comunitats i l’Església”.