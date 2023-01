FGV es prepara per a iniciar les obres del túnel per als vianants que unirà les estacions d'Alacant i de Xàtiva del Metre de València

La Línia 10 del tramvia de València que uneix el barri de Russafa amb el de Natzaret quedarà connectada a la resta de la xarxa de Metrovalència mitjançant una passarel·la per als vianants subterrània de 260 metres que connectarà les estacions d’Alacant i de Xàtiva.

Segons han confirmat a elDiario.es fonts municipals, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ja ha traslladat l’inici de les obres a la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de València per establir una coordinació, per la qual cosa es preveu que les faenes arranquen en les pròximes setmanes.

FGV va adjudicar el projecte l’abril del passat any a Rover Infraestructuras SA per un import de 16,5 milions d’euros i amb un termini d’execució de 20 mesos. L’inici de les obres, no obstant això, s’ha retardat una mica més del que s’havia previst per diferents qüestions administratives i tècniques.

El pas per als vianants Alacant-Xàtiva unirà a través del subsol totes dues estacions des dels vestíbuls, arrancant a cota de vestíbul en la banda d’Alacant i arribant a uns tres metres per davall del nivell de vestíbul de l’estació de Xàtiva, cosa que obliga a disposar un nucli de comunicació vertical compost per una escala fixa i una altra de mecànica i un ascensor accessible per a persones de mobilitat reduïda.

El projecte inclou el disseny de totes les instal·lacions elèctriques i d’enllumenat; ventilació; protecció contra incendis i comunicacions necessàries per a la posada en servei de la connexió per als vianants, així com equips de transport assistit per als viatgers. Aquesta infraestructura és finançada pels Fons Next Generation EU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Actualment ja es pot fer transbord entre la parada d’Alacant de la Línia 10 i la de Bailén de la Línia 7 de metro mitjançant el passatge per als vianants del túnel de les Grans Vies remodelat i reobert des de maig de l’any passat.

Metrovalència va registrar l’any passat 63,3 milions d’usuaris, sis menys que el 2019, però un 47,97%% més que el 2021, fet que suposa un increment de 20,5 milions de persones usuàries d’un any per a l’altre.

En el trànsit per estacions, Xàtiva (L3, L5 i L9) s’alça amb el primer lloc, amb 4.723.040 viatgers i viatgeres, seguida per Colom (L3, L5, L7 i L9) amb 3.857.287. La nova Línia 10 (Alacant-Natzaret) va tancar l’any 2022 amb 822.868 des de la seua posada en marxa el 17 de maig.