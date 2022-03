El fill d'un regidor de Vox d'Alacant i l'esposa d'un exdiputat del PP, entre els aprovats per a la Policia Local

Les proves d’oposició a la Policia Local d’Alacant estan en l’ull de l’huracà per la massiva vinculació dels aspirants que han obtingut millors notes amb càrrecs polítics i comandaments policials.

La llista completa amb els noms i cognoms i les notes, a què ha tingut accés elDiario.es, mostra una mena d’arbre genealògic dels afortunats que han obtingut les millors qualificacions. Fins a 60 de les 92 millors notes corresponen a opositors amb vinculacions familiars en la política alacantina i en mitjans policials.

Entre els aspirants destaca, amb una de les millors puntuacions, el fill del regidor de Vox a l’Ajuntament d’Alacant Pepe Bonet. També la dona del popular Adrián Ballester, exvicepresident en la Diputació d’Alacant i exparlamentari autonòmic, a més d’home de confiança de l’actual líder del PP valencià, Carlos Mazón.

La llista inclou una exassessora de Sonia Castedo quan era alcaldessa d’Alacant. A més, també hi figura una neboda del constructor Enrique Ortiz, finançador confés del PP i el fill de Maribel Domínguez, que va ser assessora de l’actual alcalde popular Luis Barcala.

En la relació dels aspirants amb millor puntuació destaca també un nebot d’Ángel Franco, històric líder socialista d’Alacant i el fill del representant del sindicat UGT a l’Ajuntament. També hi figura una dama del foc de les festes d’Alacant (equivalent a la cort de les falleres majors a València) i el fill d’una funcionària municipal.

A més d’un delegat del sindicat CSIF, també formen part de la llista familiars de comandaments de la Policia Local. Hi figura un gendre i dos fills de conductors del cap de la Policia Local, la dona d’un oficial, dos fills d’un comissari i un plançó d’un segon comissari. 26 aspirants, és amb les millors notes mantenen alguna relació familiar directa amb agents i comandaments de la Policia Local, segons el recompte d’aquest diari.

Una sola acadèmia porta 86 de 92 aprovats

La majoria dels aprovats provenen de l’Academia Aspol d’Alacant, que opera sota la denominació d’Associació de Policies del Vinalopó Mitjà i està domiciliada en la localitat de Petrer. El centre de formació compta amb docents que formen part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i també ofereix cursos per a oposicions a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil.

El tribunal del procés selectiu està integrat pel cap de la Policia Local d’Alacant; una funcionària del grup A1 de l’ajuntament i tres vocals, dels quals dos són designats per l’Ivaspe (Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències). El tercer dels vocals és el cap de la Policia Local de Xàtiva, nomenat a instàncies del president del tribunal.

La llista plena a vessar de familiars de càrrecs polítics i de comandaments policials ha provocat que l’Ajuntament d’Alacant òbriga un expedient informatiu per aclarir les possibles irregularitats, encara que l’edil de Seguretat i Recursos Humans, José Ramón González, ha advertit que no hi ha “cap denúncia formal, ni impugnació o reclamació” de les oposicions.

La Generalitat Valenciana ha anunciat que centralitzarà, a partir de l’any que ve, les oposicions a la Policia Local per garantir la transparència dels processos selectius. Unes oposicions, en molts casos sota sospita, tal com demostra el balanç anual de l’Agència Valenciana Antifrau, un organisme que investiga 79 convocatòries relacionades amb la cobertura de llocs de Policia Local.