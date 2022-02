Fins a nou hotels sense llicència a Benidorm: l’Agència Antifrau adverteix que “afecta la seguretat pública”

La localitat turística valenciana més famosa va aconseguir el 68% d’ocupació hotelera durant la celebració del Benidorm Fest. Tanmateix, fins a nou establiments hotelers tenen irregularitats en les llicències, segons ha revelat una investigació de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA). “Hi ha instal·lacions hoteleres que estan desenvolupant la seua activitat sense disposar de les llicències preceptives”, diu l’informe de l’AVA, que va iniciar les perquisicions arran d’una delació d’una persona alertadora.

Antifrau distingeix entre els hotels que no disposen de cap llicència i els que manquen de llicència ambiental. L’organisme que dirigeix Joan Llinares considera que l’existència de “competidors il·legals, actuant sense llicència i sense subjecció a l’ordenament jurídic suposa un menyscapte en la competència per als hotels complidors de la normativa”. A més, “afecta la seguretat pública i la salubritat” dels veïns de Benidorm i dels “usuaris i clients potencials” d’una localitat que, recorda l’informe, és un “referent turístic internacional”.

En total, segons ha detectat Antifrau, quatre establiments no tenen cap mena de llicència, mentre que cinc tenen llicències que no es corresponen amb la seua categoria. L’AVA recorda que el 2016 figuraven fins a 24 hotels sense l’“instrument d’intervenció administrativa ambiental que els habilitaria per a l’exercici de la seua activitat hotelera”, a alguns dels quals se’ls ha concedit per part del consistori llicencia d’obertura.

En altres casos, algun establiment es publicita com un hotel de cinc estreles per bé que en la llista d’oficial de Turisme Comunitat Valenciana figura amb la categoria de quatre estreles. Des que l’AVA va iniciar la seua investigació, una desena d’hotels han regularitzat la situació.

L’informe afirma que l’Ajuntament de Benidorm, governat pel popular Antonio Pérez, només ha incoat un expedient sancionador per ordenar el cessament de les activitats sense llicència. A més, retrau que “no hi ha cap justificació legal que sustente el desenvolupament de l’activitat d’hotel sense llicència”. En canvi, segons la documentació remesa pel consistori a Antifrau, hi ha 139 allotjaments hotelers que si que disposen de llicència d’obertura.

“Greus conseqüències” potencials

L’informe recorda que l’obtenció d’una llicència “no és un mer acte de tràmit sense més”. “Es tracta de verificar que les instal·lacions hoteleres reuneixen els requisits exigits en la normativa aplicable, com són les mesures de protecció contra incendis, els requisits d’accessibilitat, prevenció i control de legionel·losi, aspectes ambientals relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal”, afig l’AVA. A més de “moltes altres determinacions que són d’interés vital” per a l’ús i la seguretat en els establiments, de les quals “no es té certesa del compliment”.

Antifrau remarca també que el “risc per a les persones” és un aspecte “d’importància especial i un factor inherent als establiments en què es desenvolupen activitats l’aforament de les quals és públic i on potencialment es podrien produir accidents amb conseqüències greus, perquè els hotels no reunisquen els requisits mínims pel que fa a mesures de seguretat”.

Així doncs, conclou l’AVA, l’ajuntament hauria bé acordar el tancament dels establiments sense llicència o bé requerir el titular de l’hotel que regularitze la situació. Per això, l’agència insta el consistori a “adoptar les mesures que s’escaiga” davant el funcionament d’establiments que exerceixen la seua activitat hotelera sense autorització administrativa. En definitiva, regularitzar la seua situació mitjançant inspeccions i expedients sancionadors. “En cas de ser necessari, s’haurà d’acordar cessament temporal o definitiu de l’activitat i, en si escau, tancament de les instal·lacions”, afig Antifrau.

Estira-i-amolla entre l’ajuntament i Antifrau

El consistori, governat pel PP, s’ha resistit a proporcionar la documentació municipal a l’Agència Valenciana Antifrau. Tant és així que el 12 de maig passat, “davant la no presentació de la documentació requerida”, el personal de l’agència, prèviament autoritzat, es va personar en les dependències municipals per recopilar els papers.

Des del 12 de juny del 2020, Antifrau va sol·licitar a l’Ajuntament de Benidorm la relació d’hotels amb els titulars de la concessió i les llicències, a més dels possibles expedients sancionadors. Una petició que no es va atendre que i Antifrau va reiterar quatre mesos després.

El consistori va al·legar a la segona petició que mantenia un recurs davant la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra una resolució del Consell de Transparència sobre establiments comercials sense llicència. El TSJCV va estimar la mesura cautelar, sol·licitada per l’Ajuntament de Benidorm, de suspensió de la resolució. Així doncs, el consistori demanava que, “atesa la similitud” amb la resolució del Consell de Transparència, la suspensió de la petició de documentació per part de l’AVA.

Finalment, “davant els incompliments reiterats de requeriments d’informació”, el director d’Antifrau, Joan Llinares, va ordenar al seu personal que acudira directament a les instal·lacions del consistori “per fer examen de documentació i comprovacions in situ”. No obstant això, durant la visita “no es va facilitar la informació i la documentació necessària a l’efecte de dur a terme la investigació”, assenyala l’informe.

El 21 de juny passat, un escrit signat per l’alcalde Toni Pérez i per la secretària municipal incidia que l’inici de la investigació d’Antifrau “no s’ajusta a l’actuació garantista dels drets constitucionals”, però adjuntava els informes sobre establiments hotelers (molts sense signatura i sense certificat). Amb aquesta documentació, a més de la remesa per l’organisme de recaptació tributària de la Diputació d’Alacant, i amb fonts obertes, Antifrau va haver de desenvolupar les perquisicions que han aflorat nou hotels amb irregularitats en matèria de llicències.