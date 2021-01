El fiscal cap de Castelló i una regidora socialista de Dénia, entre els vacunats aliens a les llistes autoritzades

La nòmina de càrrecs públics valencians que s’ha administrat la primera dosi de la vacuna de Pfizer saltant-se l’ordre establit pel Ministeri de Sanitat i les llistes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública continua en augment.

El fiscal en cap de Castelló, José Luis Cuesta, es va administrar la dosi en el centre de salut 9 d’Octubre de la capital de la Plana. Aquest diari ha contactat amb la Fiscalia de Castelló per tractar de recaptar les explicacions de Cuesta, i no ha obtingut resposta.

A més, la regidora de Sanitat, Igualtat i Benestar Social pel PSPV-PSOE de Dénia, Cristina Morera, i el seu marit, van fer el mateix el 12 de gener passat en la residència municipal Santa Llúcia de la capital de la Marina Alta.

Morera ha reconegut a preguntes d’aquest mitjà que ha rebut la primera dosi. Sobre els seus familiars vacunats, ha preferit no fer declaracions, encara que ha confirmat que van ser “persones pròximes”.

Segons ha pogut saber elDiario.es, la regidora, almenys amb el seu marit, va rebre la primera dosi en el centre de dia annex a la residència passades les 19 hores. El motiu, afirmen aquestes fonts i Morera, és que “sobraven dosis” després d’haver administrat la vacuna a tots els professionals del departament.

“Tot estava funcionant perfectament fins que el dia de la vacunació, a les 19.30 hores em telefona qui jo considere que és superior a mi, del departament de Dénia de Salut Pública, per dir-me que han sobrat dosis i que necessiten utilitzar-se perquè hi havia ordre que no es malgastaren”, conta per telèfon.

En la seua versió, la regidora de Dénia, amb veu afectada, assegura que primerament va pensar que les persones beneficiàries de les vacunes sobrants foren “majors i d’alt risc”, però, després de consultar-ho, algunes li van comentar “que no s’hi atreveixen, perquè han de consultar-ho amb el seu metge de capçalera”.

“Amb tan poc de temps, i pressionant-me tota l’estona Salut Pública, sense pensar-ho i sense actuar de mala fe, vaig recórrer a persones pròximes de la meua confiança”, esgrimeix. En la seua explicació creu que ha fallat la concreció en el protocol de vacunació. “Em van fer responsable d’una cosa que no és meua, no vaig pretendre colar-me i el que va passar és que no hi havia un protocol establit per a les dosis sobrants”, es defensa.

No dimiteix, de moment

Cristina Morera no té pensat, de moment, dimitir, com sí que ho ha fet l’alcaldessa de Molina de Segura en compliment de la petició de Ferraz als càrrecs públics socialistes que s’hagen vacunat. Explica que primerament parlarà amb els membres de l’equip de govern i de la resta de la corporació per “saber la seua opinió”. També mantindrà una trobada amb l’executiva del partit perquè coneguen les seues explicacions: “M’atindré al que ells disposen”.

Preguntada per què ha guardat silenci durant aquests dies i només ha reconegut els fets quan s’ha assabentat elDiario.es, respon: “Hem tingut tanta faena per atendre, sobretot en serveis socials, que no vaig pensar de reconéixer el que va passar”.

Tant Cuesta com Morera se sumen als set responsables públics valencians que s’han ‘colat’ en el procés de vacunació: els alcaldes socialistes de Rafelbunyol, Fran López, el Verger, Ximo Coll, i els Poblets, Carolina Vives, a més de l’alcalde del PP de la Nucia, Bernabé Cano, l’edil popular d’Oriola, José Galiano, i Juan Bautista Roselló, diputat provincial d’Alacant també del PP encarregat del centre de salut mental de la corporació. L’alcalde del PP de Vilafermosa, Luis Rubio, ha sigut l’últim cas a saltar a la llum pública.

Com va informar elDiario.es, la Conselleria de Sanitat ha detectat 150 casos de persones vacunades alienes a les llistes autoritzades del total de 103.826 dosis administrades fins hui.

Fonts de Sanitat van informar que els tècnics estan analitzant en aquests moments cas per cas les causes d’aquestes vacunacions: “No significa que els 150 casos siguen irregulars, són persones que no estaven en les llistes inicials, però que poden ser igualment sanitaris o persones de risc, o del grup dos, als quals se’ls han posat vacunes sobrants si algú inclòs en els llistats s’ha negat a posar-se-la”.

Fins hui, un total de 1.943 persones han rebutjat posar-se la vacuna, és a dir, un 1,9% sobre el total de les dosis administrades.

El president del Govern valencià, Ximo Puig, ja va manifestar la seua oposició al fet que se’ls posara la segona dosi a tots els que s’hagen saltat la llista, encara que fa poc va matisar que en tot cas la decisió final s’adoptarà segons criteris sanitaris.