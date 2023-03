El fiscal retrata l’“organització criminal” del PP en el cas Taula: Rus “manava” el ionqui dels diners “obeeix el seu amo”

Una gestió “poc lloable” i “peculiar”, per “no dir delictiva”. Així s’ha referit el fiscal anticorrupció Fernando Maldonado a la trajectòria de Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, al capdavant de l’empresa pública de la Diputació de València Imelsa, epicentre de la trama del cas Taula. El representant del ministeri públic ha retratat, en el seu informe de conclusions del judici per la peça dels zombis del cas Taula, la presumpta xarxa corrupta, el naixement de la qual ha situat en el congrés del PP provincial de València que va guanyar el 2004 Alfonso Rus i que suposa “la història d’una traïció a l’interés públic de tots els acusats en benefici propi”. Benavent, ha recordat el fiscal, manejava un pressupost de quasi 40 milions d’euros anuals: “Espanta pensar el que han pogut fer amb aquests diners”, ha lamentat Maldonado.

En la cúpula de la trama ha situat Rus, el seu cap de gabinet, Emilio Llopis, Marcos Benavent, presumpte recaptador i Máximo Caturla, conseller d’una de les empreses públiques saquejades. “Disposar de diners que no et corresponen” i “contractar persones que no treballen”, a més d’“inventar-te documents i contractes” són “fets especialment greus”, ha afirmat.

Els àudios que van desencadenar la instrucció demostren, segons el parer del fiscal, la “fidelitat lloable” de la trama cap a Alfonso Rus (“si tinguera amics, voldria tindre’ls així”, ha dit irònicament). En un dels enregistraments, Benavent mateix asseverava que seguint cegament Rus no li faltaria “ni diners ni faena”.

“Tot això demostra que el que manava era Rus, per la seua ascendència política, la seua manera de ser i la seua personalitat i perquè va guanyar la convenció del PP”, ha dit el representant d’Anticorrupció en referència a l’expresident de la Diputació de València, de qui ha postil·lat: “És el que dona les ordres, els altres s’acullen a la seua ombra i obeeixen”.

El fiscal Fernando Maldonado també ha retret a l’expresident que es negara en la seua declaració en el judici a respondre a les preguntes del ministeri públic. Hauria sigut una manera de “donar explicacions a la societat”. Així doncs, podria haver explicat “què feia amb Marcos Benavent comptant diners”, en referència a un dels àudios més famosos.

El segon judici del cas Taula, després de la condemna contundent a quasi huit anys de presó per al ionqui dels diners per blanqueig en la primera sentència per la peça J, versa sobre els treballadors zombis contractats en Imelsa (i també en l’empresa pública autonòmica Ciegsa, dedicada a la construcció de col·legis) que en realitat treballaven per al PP o, en menys mesura, per al PSPV-PSOE. En Imelsa, “es repartien assessors” disfressant-los de treballadors de l’empresa pública, “siguen del PP o del PSOE”, ha dit en referència al socialista Rafael Rubio, llavors diputat provincial i també acusat en la causa i investigat en el cas Assut.

En el judici han aflorat treballadors que van ser contractats en Imelsa i en Ciegsa que van confessar que en realitat prestaven els seus serveis “en la seu del PP a València” i fins i tot un jugador de futbol de l’equip d’Alfonso Rus que va ser contractat en Imelsa, a més del pagament d’un deute a la firma de comunicació de José Adolfo Vedri mitjançant la contractació de dos dels seus treballadors amb diners públics.

També s’han exposat els altíssims complements per productivitat que es van embutxacar tres dels acusats: Benavent –més de 50.000 euros en tot just tres exercicis–; María Escrihuela, exdirectora de Personal (97.000 euros en quatre anys), i José Enrique Montblanc, director econòmic financer que va percebre 82.000 euros en tres anys. “No han aparegut ni criteris ni documents justificatius”, ha abundat el fiscal. En comparació, ha recordat que la resta dels treballadors van cobrar uns 1.000 euros en complements per productivitat: “A tots [els acusats] els beneficiava el descontrol” en l’empresa pública.

Alfonso Rus “ho controlava tot”

“Evidentment”, ha afirmat el fiscal, “l’autoria directa correspon a Marcos Benavent, però ell obeeix el seu amo i el seu amo és Alfonso Rus”. L’expresident de la institució provincial, “a través dels seus homes de confiança, controlava tot el que passava en Imelsa, en Ciegsa i en la Diputació”, ha reblat. El representant d’Anticorrupció ha situat Rus al capdavant de la presumpta organització criminal, en el “si d’una Administració pública, cosa que és especialment greu”.

També ha defensat el període de col·laboració de Benavent amb la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i amb la Fiscalia, malgrat el seu recent canvi d’estratègia de defensa. “En aquell moment”, ha dit, “la seua consciència degué prevaldre i ens va dir la veritat; ara, 10 anys després ens diu que la culpa és del seu [anterior] lletrat, i estan encreuant querelles entre ells”. La bandada de Benavent ha suposat un “obstacle per a la investigació”, segons ha retret el fiscal, que li ha retirat l’eximent de col·laboració. “És difícil explicar una transformació tan radical”, ha afirmat el fiscal.

El lletrat de la Generalitat Valenciana, que exerceix l’acusació particular, ha criticat l’“escàndol” que algunes defenses han intentat crear per la cadena de custòdia dels àudios i ha recordat que no s’ha aportat cap prova que foren manipulats. A més d’avalar els enregistraments com una prova “totalment vàlida i lícita”, el lletrat ha recordat que l’acusació en la peça dels zombis s’apuntala amb l’informe de la Sindicatura de Comptes i de Ciegsa sobre els treballadors que no acudien al seu lloc de treball.

Un “sistema de ‘lobbies’” en el PP “amb cabals públics”

“En aquest cas”, segons ha explicat el lletrat, “tenim la declaració de tres coacusats com a cooperadors necessaris que han reconegut que no han treballat”, una confessió “espontània, clara i coherent” corroborada, a més, per la resta del material probatori. L’acusació particular considera que la trama dels zombis va tractar d’“establir un sistema de lobbies” en el si del PP provincial, “pagats amb cabals públics”.

“Hi ha una necessitat de contractar unes persones determinades del partit que facen escàndol”, ha argumentat el lletrat de la Generalitat Valenciana, que ha destacat que es van usar diners públics “destinats a la construcció de centres educatius per a mantindre la pau” en el PP.

Per refermar la comissió del presumpte delicte de malversació, l’acusació particular ha recordat que hi hagué una “conducta conscient de desviament de fons públics”. “No hi ha cap prova de la seua faena, l’interés és mantindre una estructura de partit clientelista fora del que permet la llei”.

L’“única finalitat” és “tindre’ls contents en el partit”, ha afegit. Així doncs, es van desviar diners previstos per a la construcció de col·legis a “subjectes que mai van treballar per a l’Administració pública”, per la qual cosa hi ha una “conducta conscient de desviament de fons públics”, ha conclòs el lletrat de la Generalitat Valenciana.