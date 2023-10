La Fiscalia antidroga demana tres anys de presó per a dos policies i un guàrdia civil que informaven una xarxa de narcos

Dos agents de la Policia Nacional i un guàrdia civil en pràctiques s’enfronten a una petició de pena per part de la Fiscalia antidroga de tres anys de presó, a més de multa i inhabilitació, per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets per haver proporcionat, pretesament, informació sensible de bases de dades restringides a una xarxa de narcotràfic. Els tres uniformats, a més de dos narcos que blanquejaven quantitats importants de diners provinents de la seua presumpta activitat criminal, s’asseuen dimecres en el banc dels acusats davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València.

La Fiscalia Antidroga, segons l’escrit de conclusions provisionals, acusa Ricardo M. G. M. i Miguel Ángel M. L., tots dos destinats en la comissaria de la Policia Nacional del districte del Marítim de València, d’accedir il·legalment a bases de dades de fitxers sobre antecedents i requisitòries policials i judicials per passar la informació sol·licitada als dos principals acusats, els presumptes narcos Francisco Javier G. M. M. i José H. F.

Un dels agents va consultar a petició de l’acusat Francisco Javier G. M. M. la matrícula d’un vehicle policial que havia sigut detectat pel narco en tasques de seguiment. També va accedir a fitxes policials de tercers i a una base de dades sobre denúncies per “advertir” el narco “sobre la seua persona en el terreny policial”. L’agent mantenia amistat en Facebook amb l’acusat i conversaven a través WhatsApp.

L’uniformat va accedir al fitxer ‘Persones’ i va fer una consulta sobre un individu a qui constava una ordre d’ingrés a la presó dictada per la secció segona de l’Audiència Provincial de València. “Malgrat la qual cosa”, afig l’escrit del fiscal antidroga, “amb clar incompliment de les seues obligacions professionals, no va comunicar cap dada als seus superiors que poguera facilitar el compliment de l’ordre d’ingrés a la presó”.

Miguel Ángel M. L., l’altre policia acusat, també va fer consultes en el sistema Argos per saber si sobre el narco pesava alguna requisitòria gravada. Fins a quatre vegades, entre el 2018 i el 2019, l’uniformat va accedir al fitxer ‘Persones’ per interessar-se sobre Onofre G., un conegut narcotraficant i culturista propietari d’un gimnàs a Quart de Poblet. Una consulta que “no tenia cap justificació atés el seu lloc de treball”, indica l’escrit del ministeri fiscal.

L’agent també va consultar sobre un home que arrossegava una ordre de detenció per part de la Unitat de Droga i Crim Organitzat (Udico) de la Policia Nacional i que va resultar ser amic seu i sogre d’un dels narcos acusats en la causa.

Per part seua, Daniel C. C., agent de la Guàrdia Civil en pràctiques en el post principal de Carlet (la Ribera Alta), mantenia amistat amb els dos narcos i amb un dels policies acusats. El membre de l’institut armat participava en un xat de missatgeria instantània en què se li “demanava informació” que únicament podia obtindre en bases policials. Així doncs, va consultar en l’aplicació SIGO sobre els dos narcotraficants i sobre vehicles de la xarxa.

Les consultes, segons el ministeri públic, “no tenien cap justificació” relacionada amb la seua comesa professional com a agents policials. La Unitat d’Assumptes Interns va dur a terme vigilàncies, seguiments (incloent-hi la col·locació de dispositius de localització de vehicles), a més d’intervencions telefòniques, davant la possible implicació dels uniformats en la presumpta xarxa criminal.

Durant la investigació, un dels narcos va donar un milió d’euros a la ciutadana de nacionalitat xinesa Feiliu L. En un dels vehicles trobats durant els registres, els investigadors van trobar 1,7 milions d’euros en uns quants feixos emmagatzemats en bosses termosegellades. També un quilo de cocaïna, entre altres drogues, màquines de comptar bitllets i una bàscula de precisió.

Blanqueig amb loteria i compra d’habitatges

A un dels narcos se li van intervindre cinc DNI i una carta d’identitat italiana, tots documents robats, que va usar “injustament” per a donar d’alta línies telefòniques i targetes prepagament de Correus.

La xarxa també va usar familiars per a blanquejar els diners procedents del narcotràfic. Els investigadors van detectar diverses operacions de blanqueig mitjançant l’adquisició de cinc habitatges (un dels quals a Eivissa), una llicència de taxi i set dècims de loteria.

La Fiscalia demana nou anys i nou mesos de presó per a Francisco Javier G. M. M. pels presumptes delictes de tràfic de drogues, falsificació de documents privat, mercantil i oficial, conducció sense permís i blanqueig de capitals. A l’altre acusat, José H. F., el ministeri públic li demana quatre anys i mig de presó pels presumptes delictes de tràfic de drogues i falsificació de document privat.

El fiscal també sol·licita el decomís i l’adjudicació a l’Estat dels vehicles, els habitatges i els saldos de quatre comptes bancaris.